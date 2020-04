La Valle di Cembra piange Claudio Fabian. Il ricordo del nipote Michael di nonno «Clay»

Ciao nonno Clay

“El cambieresti to nono con en altro?” La mia infanzia è segnata da questa domanda che tu – sul sedile della mitica Twingo, bevendo litri di Coca Cola, mangiando spumiglie e ascoltando musica folk suonata alla fisarmonica – mi rivolgevi, mentre andavamo in giro a filmare sport, politica ecc.

Per me eri solamente il mio nonnino, ma per gli altri, come ho scoperto con gli anni, sei stato molto di più.

Partiamo dalle cose più semplici: cameramen di RTTR, sì perché per anni hai lavorato lì. Tutto era iniziato per la tua passione per la tecnologia e le videocamere e, dopo la pensione, si era evoluto con il filmare e montare video di matrimoni, comunioni ed altre celebrazioni di amici, parenti ma anche personaggi pubblici trentini (quanti sono quelli che ancora oggi mi fermano dicendo: “Sai che tuo nonno ha filmato il mio matrimonio?“).

Passiamo poi ad altro: carrozziere, tanto che il tuo soprannome era “Caroza” e il tuo nome “Claudio”, per i tuoi amici diventava “Clay”, come Clay Regazzoni pilota della Ferrari di cui eri fan sfegatato.

Hai fatto il carrozziere sia in Trentino che in Svizzera e giravi per la Valle di Cembra con le macchine più belle di tutti.

Eri poi un Autonomista, con la “A” maiuscola (tanto da meritare il soprannome di “puro” da Enrico Pruner in persona).

Hai aiutato nelle campagne elettorali il Cavalier Sergio Casagranda e Domenico Fedel e mi raccontavi spesso di quei tempi (sono stati proprio i tuoi racconti a farmi appassionare alla politica).

Sei stato anche Consigliere comunale a Segonzano (in minoranza) e hai organizzato manifestazioni per i diritti dei tuoi compaesani e contro l’arrivo dei mafiosi a Sevignano (erano gli anni del c.d. “soggiorno obbligato”). Ah, sei stato anche tra i fondatori della Stella Bianca di Segonzano e, per tanti anni, pompiere volontario.

Conoscitore di lingue (parlavi e scrivevi in: inglese, francese, tedesco della Germania e dialetto Svizzero e spagnolo) hai girato il mondo portando a casa tante esperienze e conoscendo molti amici.

Da alcuni anni, da quando cioè se n’era andato il tuo amico Mario Cavagna, eri un po’ più triste, ma quando venivo a trovarti e parlavamo di politica e di storia (altra tua grande passione che mi hai trasmesso) tornavi felice.

Ci hai lasciati stamattina a Segonzano, in silenzio (un po’ strano visti i tuoi modi), avevi da poco compiuto i tuoi 75 anni. So che sarai sempre con noi e che nei momenti di bisogno sarai presente per darci una mano. Spero che tu non abbia sofferto e che adesso sia felice a brindare con i tuoi amici autonomisti e Mario.

Ah, tornando alla domanda iniziale, no, nonno non ti cambierei con nessun altro, spero di continuare a renderti orgoglioso di me, come sei stato fino ad oggi

Michael Moser

Nella foto nonno Claudio Fabian da giovane