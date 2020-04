Il dilemma del rimborso caparra del viaggio causa Coronavirus

A volte capita di non andare per il sottile, se durante un lungo inverno con poca neve arriva inaspettato l’invito a partecipare ad un viaggio a Praga.

Ebbene si, farò il viaggio con un’amica, il prezzo è buono, il periodo 1-4 maggio 2020 perfetto per visitare una capitale europea, chi organizza è l’Associazione culturale “33trentiniviaggiatori”.

Intanto si avvicina il 20 febbraio, scadenza per effettuare il bonifico di 200 euro diretto ad una Banca di San Marino come caparra per l’iscrizione al viaggio.

Infatti l’agenzia di riferimento ha sede nella Repubblica di San Marino: è la Far Viaggi.

Alle prime avvisaglie del propagarsi del Covid-19 prima in Cina e poi in Europa, seguono alcuni provvedimenti dei singoli Stati per limitare il contagio, la Repubblica Ceca mette in atto delle misure restrittive ai confini, che diventano blocco totale verso la metà di marzo.

Ci siamo subito attivati per avere informazioni sull’eventuale annullamento del viaggio e ricevere rassicurazioni circa il recupero della caparra versata; inizialmente la risposta dell’Associazione “33trentiniviaggiatori” è stata positiva riguardo alla restituzione dell’acconto.

Ma il 2 aprile arriva la notizia inviata via Whatsapp da parte del referente dell’Associazione culturale di Trento che è cambiata la modalità di rimborso, unica possibilità è il voucher da spendere entro 12 mesi. Gli iscritti potranno sfruttare l’acconto versato, prenotando magari un viaggio in autunno o a Pasqua 2021.

Decidiamo di interpellare il Consulente del Centro Ricerca e Tutela Consumatori di Trento: “se da un lato la causa di forza maggiore che ha determinato l’annullamento del viaggio comporta l’obbligo di restituire interamente quello che è stato versato per la vacanza secondo le norme contenute nel Codice Civile e nel Codice del Turismo, è intervenuto il D.L. n.9 del 2 marzo 2020, che stabilisce all’art.28 la possibilità per gli operatori turistici di proporre tre soluzioni per i consumatori: 1) rimborsare 2) spostare la data del viaggio 3) rimborsare attraverso un voucher”.

Nonostante la nostra richiesta di rimborso diretta all’Associazione “33trentiniviaggiatori“, a tutt’oggi non è pervenuta alcuna risposta.

Oltre alla decisione unilaterale di imporre la modalità del voucher, c’è da obiettare che la tempistica prevista dal D.L. n.9 del 2 marzo 2020 fa sì che il partecipante non sia invogliato a programmare altri viaggi di gruppo in tempi di Coronavirus, neppure tra un anno.

Inoltre sarebbe auspicabile che associazioni e circoli culturali abbiano un fondo rischi per tutelare il socio di fronte ad eventi imprevedibili, dimostrando che non esistono scopi di lucro.

Se l’obiettivo del Decreto Legge è quello di sostenere le agenzie di viaggio e prevenire eventuali fallimenti dovuti anche alle restituzioni delle caparre versate, il cittadino si troverebbe penalizzato.

Tra un anno le esigenze personali possono cambiare e vista l’esperienza della pandemia, le persone preferiscono non fare programmi a lungo termine.

E’ importante che gli operatori del settore turistico acquisiscano una maggiore professionalità a tutela del viaggiatore, perché a volte la vacanza non corrisponde al programma proposto (disagi nei trasporti, sistemazione alberghiera inadeguata e organizzazione scadente con surplus di costi).

La nostra pratica ora è seguita dal Consulente dello Sportello Europeo dei Consumatori, speriamo che costi e benefici vengano equamente distribuiti.