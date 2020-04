Emergenza coronavirus: l’esempio del sindaco di Pergine Roberto Oss Emer

#Andràtuttobene, #restiamoincasa, #rimaniamoacasa e via dicendo, sono questi gli hastag più comuni inventati dopo l’inizio dell’emergenza Covid 19 l’11 marzo 2020.

Tutti i sindaci in prima fila per combattere il propagarsi del contagio e migliaia di appelli ai propri cittadini per rimanere tappati in casa. Tutti eccetto uno, il sindaco di Pergine Roberto Oss Emer.

Sulla sua pagina social, al contrario degli altri sindaci, non viene lanciato nessun appello ai cittadini di rimanere a casa.

Solo il 13 marzo 2020, dopo due giorni dalla dichiarazione di emergenza coronavirus Roberto Oss Emer riprende molto blandamente i propri cittadini con un post sulla sua pagina facebook (vedi sotto)

Forse a questo però abbiamo trovato una spiegazione, dopo l’invio al nostro numero whatsApp delle redazione (3922640625) di una fotografia dove viene ritratto anche il sindaco in questione.

La foto è stata scattata ieri e ritrae Roberto Oss Emer in versione«Apemaia» in pantaloncini corti mentre brinda con i propri concittadini.

Pare che il sindaco sia uscito da casa propria per fare una passeggiata in prossimità della propria abitazione, come prevede il decreto Conte, ma che si sia fatto prendere la mano e abbia così superato abbondantemente i 200 metri di distanza.

Nella foto brinda con altri cittadini, tutti con la mascherina abbassata. A di qua della recinzione insieme al sindaco ci sono altre due persone, che si può pensare fossero in sua compagnia e soprattutto una bottiglia di spumante che vista la sua posizione potrebbe proprio appartenere al caro Sindaco.

Un brindisi che ha creato un assembramento vietato e punibile con una sanzione di 533, 30 euro. Il sindaco quindi si è allontanato da casa di oltre i 200 metri consentiti, lo ha fatto probabilmente con altre persone, e ha creato un assembramento.

Sarà sanzionato per non aver seguito le regole che lui stesso invoca di seguire? È questo l’esempio che intende dare alla comunità che è costretta a rimanere «murata» in casa?