Arco: altra guida alpina pizzicata dai forestali durante il lockdown. 400 euro di multa

Il blog specializzato in sport di montagna «pareti» denuncia un nuovo caso di una guida alpina pizzicato dalla forestale ad Arco mentre scalava.

Purtroppo quanto successo è l’ennesima emorragia di comportamenti vietati tra gli arrampicatori in questi giorni in Italia e, in special modo, in Trentino.

E, purtroppo, ancora una volta, tra professionisti della verticale molto in vista.

La storia risale a sabato, quando una pattuglia della forestale, richiamata dagli inconfondibili rumori, è risalita fino alla base del Red Point Wall, una delle pareti più “calde” per l’apertura di nuove vie in zona Arco.

C’era ovviamente un chiodatore, impegnato sulla parete.

Fatto scendere, gli è stata comminata una multa di 400 euro. Si tratta di un climber famoso, ghiacciatore e Guida Alpina.

Questa volta il blog pareti omette il nome «anche se – viene riportato – potremmo farlo trattandosi di atleta famoso e molto in vista nella comunità verticale; questa scelta, che farà sicuramente discutere perché si tratta comunque di un reato, è dettata dal fatto che stava chiodando e non si stava divertendo con gli amici. Anche se nel momento e nel modo sbagliato, stava rendendo un servizio gratuito, anzi in questo caso particolarmente costoso, alla comunità dei climbers».

Poi il blog però affonda ancora: «Resta il fatto che le nostre fonti nei posti più caldi della scalata italiana ci dicono che ad Arco, a Finale, a Lecco e nella bergamasca di gente a scalare in barba ai divieti ce n’è parecchia, e questo non fa onore alla comunità dei climbers. Una domanda banale su tutte: cari contravventori, ma riuscite a scalare sereni e rilassati sapendo che un errore di manovra o un sasso dall’alto potrebbero trasformare in un attimo la vostra giornata di trasgressione in qualcosa d’altro?»