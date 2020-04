Viticoltura: proroga dei progetti finanziati con la “Misura Investimenti”

Per le aziende vinicole che hanno difficoltà a rispettare le attuali date di ultimazione lavori è ammessa, previa richiesta, la proroga di un anno; inoltre, per garantire un apporto di liquidità , viene introdotta la possibilità, previa garanzia fideiussoria nei confronti di AGEA – Agenzia statale per le erogazioni in agricoltura, di poter comunque ottenere un anticipo dell’80% del contributo previsto.

Lo prevedono due distinte deliberazione approvate ieri dalla Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli: “Questa emergenza internazionale ha ripercussioni forti anche nel mondo agricolo: sappiamo che molte aziende vitivinicole che avevano presentato progetti di finanziamento si trovano in difficoltà ad ultimare i lavori entro i termini stabiliti, non solo per le difficoltà logistiche, ovvero per i limiti imposti agli spostamenti, ma anche per gli approvvigionamento delle merci, senza pensare alle tante difficoltà economiche che incontrano e incontreranno con la ripartenza. Questa misura intende dar loro una boccata di ossigeno“.

E sempre per favorire il comparto agricolo, nei giorni scorsi l’esecutivo aveva approvato ulteriori procedure di semplificazione per l’assegnazione del carburante da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura.

Le misure sul carburante in agricoltura, nel pieno rispetto delle azioni messe in atto per il contenimento dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia del Covid-19, permettono agli agricoltori di far effettuare al proprio CAA (Centro Assistenza Agricola) tutti gli adempimenti connessi con la validazione del Fascicolo Aziendale, a dichiarazione dei consumi di carburante 2019 e richiedere l’assegnazione del carburante agricolo 2020, senza doversi muovere dalla propria abitazione.

Pur avendo in Provincia di Trento un sistema di gestione del carburante agricolo, fra i primi in Italia ad essere completamente dematerializzato nella procedura e completamente on-line dall’assegnazione al rifornimento presso il distributore, si sono introdotti due meccanismi di ulteriore semplificazione.

Il primo basato sulla firma differita dell’agricoltore (da regolarizzare al termine del periodo emergenziale) permette al CAA di espletare tutte le procedure dopo aver avuto l’assenso dell’agricoltore via PEC o e-mail, oppure nel caso l’agricoltore disponga di certificato di firma elettronica direttamente mediante questa opportunità.

Il secondo, da adottare nel caso di reali difficoltà nell’applicazione del primo meccanismo, consente al CAA di poter assegnare un “anticipo” di carburante pari al 50% di quello dell’anno precedente e procedere alla regolarizzazione dell’assegnazione al termine dell’emergenza.