Pasqua, CasaPound consegna giocattoli ai bambini dell’Ospedale Santa Chiara di Trento

Ieri mattina alcuni militanti di CasaPound hanno consegnato i giocattoli, raccolti in questi mesi nelle sedi di Trento e Riva Del Garda, ai reparti pediatrici e di protonterapia dell’Ospedale Santa Chiara del capoluogo.

“In questo momento i nostri volontari – afferma Filippo Castaldini – sono impegnati quotidianamente nelle distribuzioni alimentari e nella consegna a domicilio dei farmaci alle persone anziane, ma non possiamo dimenticarci dei tanti bambini ospitati nei reparti pediatrici e di protonterapia dell’Ospedale che in queste giornate difficoltose hanno sicuramente bisogno più che mai di potersi svagare, allontanando per un momento il pensiero della malattia”.

“Il lavoro delle strutture ospedaliere e del personale sanitario è encomiabile e anche per questo abbiamo deciso di dare un aiuto concreto per migliorare il soggiorno e facilitare il lavoro degli operatori che giornalmente sono in prima linea”.

Pubblicità Pubblicità

“Ringraziamo la generosità dei tantissimi trentini – conclude Castaldini – che in questi ultimi mesi hanno contribuito alla raccolta dei giocattoli promossa nelle nostre sedi di Trento e Riva del Garda dimostrando, ancora una volta che l’azione è l’esempio più forte per sostenere chi è in difficoltà”.