Coronavirus: la Provincia assegna quasi un milione di euro all’Azienda sanitaria

Quasi un milione di euro destinati all’Azienda sanitaria per affrontare l’emergenza coronavirus.

Lo ha stabilito la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute Stefania Segnana, stanziando 990.000 euro complessivi, di cui 370.000 euro destinati all’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale, di altri dispositivi, di farmaci e materiale sanitario, e gli altri 620.000 euro come spesa in conto capitale che potranno essere utilizzati per la realizzazione di opere di edilizia sanitaria o per l’acquisizione di attrezzature e tecnologie in base alla necessità.

“Accanto alle tante azioni già intraprese – spiega l’assessore Segnana – oggi abbiamo voluto implementare ulteriormente i fondi a disposizione della nostra Azienda sanitaria che sta affrontando spese assolutamente impreviste per fronteggiare questa drammatica epidemia. In tal senso va precisato che si tratta di una prima iniezione di risorse, come esecutivo infatti ci riserviamo di integrare ulteriormente i finanziamenti all’Azienda, dopo una valutazione sui costi sostenuti, ma anche tenendo conto delle donazioni che sono arrivate, e stanno arrivando grazie alla straordinaria generosità di cittadini, istituzioni, associazioni ed enti, grazie davvero a tutti voi“.

Pubblicità Pubblicità