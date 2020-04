Conte insulta a reti unificate il centrodestra in pieno delirio di onnipotenza, Mentana: «Se avessimo saputo, non avremmo mandato in onda quella parte di conferenza»

Nella conferenza stampa di ieri sera in premier Conte in pieno delirio di onnipotenza commette errori grossolani e accusa ingiustamente il centrodestra.

La memoria del premier non funziona molto bene, e inciampa sulla costruzione del tanto famigerato MES.

Riferendosi direttamente alla leader di FdI Giorgia Meloni dice: “Meloni era ministro quando il Mes è stato sottoscritto, se ne assuma la responsabilità pubblica”

Pubblicità Pubblicità

Ma ciò non corrisponde al vero, infatti il provvedimento era stato realizzato durante il governo Monti che non vedeva presente al suo interno nessun rappresentante del centrodestra.

Una gigantesca bufala detta a reti unificate solo per sminuire il lavoro dell’opposizione che fino ad ora ha avuto anche troppa pazienza visto che su 250 emendamenti presentati nella decreto «cura Italia» se ne vista accogliere uno.

Le repliche dei partiti di centrodestra non si sono fatte attendere e sono state pesantissime: “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte indice una conferenza stampa pochi minuti prima dell’edizione più vista dei tg, trasmessa in diretta sulla prima rete del servizio pubblico, per accusare l’opposizione di dire menzogne, senza possibilità di replica e senza contraddittorio. Credo non si sia mai vista una cosa del genere nella storia della democrazia, e la dice lunga sulla tracotanza di questo governo”, afferma Giorgia Meloni che si rivolge al Colle: “Il Presidente della Repubblica Mattarella non ha nulla da dire su questi metodi degni di un regime totalitario?”.

Parla di regime anche Matteo Salvini: “Usare la Tv di Stato per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni è roba da regime, roba da Unione Sovietica”. E aggiunge: “Altro che collaborazione, che delusione signor Conte”. Per poi aggiungere: “Nel 2012 la Lega è stata l’unica a votare contro il Mes, non può dire bugie. Se la risposta di Conte è occupare la tv pubblica per insultare chiamerò Mattarella e gli spiegherò che noi abbiamo voglia di collaborare ma se dall’altra parte c’è gente che mente”.

Per Forza Italia, “a reti unificate, dopo avere annunciato tempi difficili e decisioni severe per il Paese, Conte perde l’aplomb e si lancia in polemiche politiche di sapore personalistico. Una grave mancanza di rispetto nei confronti degli italiani”, afferma la capogruppo Anna Maria Bernini. Ma il vicepresidente azzurro utilizza toni meno tranchant: ” Questo è il momento della serietà e dell’affidabilità. Fare polemiche non serve a nulla. Anche a me è dispiaciuto vedere il presidente del Consiglio fare polemica politica durante la conferenza stampa. Sarebbe bastato ricordare quello che sta succedendo in Europa. Parliamo di contenuti, di come rilanciare il mondo del lavoro e l’economia. Ma non e’ questo il momento dello scontro”, getta acqua sul fuoco Antonio Tajani.

A pesare ancora di più sulle false parole di Conte ci sono anche le dichiarazioni di Enrico Mentana che dice: Se avessimo saputo, non avremmo mandato in onda quella parte della conferenza di Conte”.

Enrico Mentana, nel tg di La7, si esprime così infatti dopo la conferenza stampa nella quale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è scagliato contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni per le dichiarazioni dei due leader d’opposizione dopo l’accordo raggiunto ieri dall’Eurogruppo.

Mentana sottolinea l’“uso personalistico delle reti unificate con l’attacco personale a due figure dell’opposizione. E’ una materia che resterà molto dura. Se l’avessimo saputo, non avremmo mandato in onda quella parte della conferenza stampa del presidente del Consiglio. Aspettavamo per oggi un passaggio importante, il decreto, parole importanti sull’Eurogruppo e sulla task force” per la fase 2 in Italia. “Il resto è polemica politica”.

Quello successo ieri sera è solo l’apice di una giornata dove Conte ha rinviato la conferenza stampa per 4 volte. Attendendo il momento più propizio, cioè dove lo share era più alto, per iniziare quello che in molti hanno definito «discorso di regime». Conte ha usato le reti pubbliche per dire quello che già sessanta milioni di italiani sapevano, già e per insultare le opposizioni con falsità allucinanti. È una brutta pagina della nostra democrazia, ma non la prima e nemmeno l’ultima a cui questo governo ha fatto assistere il popolo italiano.