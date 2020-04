Segue il consiglio di Fugatti e compra prodotti Trentini. Multato di 533 euro

Venerdì scorso un uomo residente in via Perini ha deciso di comprare delle salsicce recandosi nel punto vendita della Federazione trentina allevatori in via delle Bettine.

Il cittadino, essendo un lavoratore stipendiato dalla provincia autonoma di Trento, intendeva seguire il consiglio del suo governatore Fugatti che ha più volte consigliato di acquistare prodotti Trentini.

Quale idea migliore quindi di aiutare gli allevatori trentini e recarsi nel punto vendita di via delle Bettine.

In fondo – ha pensato l’uomo – la distanza fra via Perini e via delle Bettine è di soli 4 km, e tenuto conto che il punto vendita è anche molto fuori mano la distanza andava ancora più ridotta.

Così non l’hanno pensata però gli agenti della Polizia Locale

Uno spostamento così ampio è stato giudicato infatti non necessario e quindi l’uomo è stato multato.

Dovrà pagare 533, 33 euro.

In realtà l’uomo è stato fermato in via Sanseverino a circa un chilometro da casa.

Convinto che fosse nel giusto ha subito mostrato agli agenti l’autocertificazione e lo scontrino del punto vendita, ma lo spostamento è stato reputato ingiustificato ed è stato quindi multato.

Alla domanda se aveva qualcosa da dire l’uomo sconsolato e un pochino indignato ha risposto: «sono andato a prendere le salcicce», Trentine aggiungiamo noi.

E’ intervenuto anche il presidente della Federazioni provinciale allevatori Mauro Fezzi chiedendo spiegazioni al sindaco Andreatta.

Il sindaco ha risposto (e già questo è un miracolo) che i cittadini devono ridurre al minimo gli spostamenti e ognuno deve quindi fare a capo al punto vendita più vicino a casa.

Ma c’è anche una coda. L’uomo si è subito recato al commissariato del governo per fare immediato ricorso. Ma gli hanno risposto che in tempo di emergenza i ricorsi sono bloccati. Insomma, dopo aver incontrato degli inamovibili agenti, per lui ora piove sul bagnato