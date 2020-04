L’Italia rimane chiusa fino al 3 maggio. Ecco le imprese che riapriranno per prime

I contagi sono stabili, ogni giorno negli ospedali entrano meno persone, si liberano i posti nei reparti di terapia intensiva e i guariti aumentano. Ieri sono stati oltre 2.000.

Il tanto temuto contagio non si è allargato verso sud, e qui ci dovremmo chiedere come mai.

Ora il governo Conte pensa alla fase 2 che va affrontata con molta calma e attenzione.

Pubblicità Pubblicità

L’Italia comunque rimarrà in lockdown almeno fino al 3 maggio.

L’Oms e gli esperti del comitato tecnico-scientifico consigliano un apertura a tappe con allentamenti progressivi ogni due settimane partendo magari da lunedì 20 aprile.

Ma il settore industriale del nord preme su Giuseppe Conte che riaprire le aziende del settore subito dopo Pasquetta.

Qualsiasi sia la decisione il nuovo Dpcm (il lockdown attuale vige fino al 13 aprile) dovrebbe essere varato entro sabato 11 aprile.

Quasi sicuramente a riprendere a metà settimana prossima saranno alcune delle attività produttive classificate a «basso rischio», nell‘agroalimentare, farmaceutico e sanitario.

Pubblicità Pubblicità

Ma anche l’agricoltura (giudicata a livello dell’indice di prossimità fisica molto basso) insieme a parte della manifattura potrebbe mettersi in moto.

Una ripresa dove dovranno essere usate misure di protezione e di distanziamento sociale per ognuno dei tre livelli di pericolo individuati.

In quest’ottica, da metà aprile potrebbero riaprire le aziende più collegate alle filiere essenziali (alimentare, farmaceutica e sanitaria), ma anche l’agricoltura e parte della manifattura. Sempre dietro la garanzia di riuscire a garantire i protocolli di sicurezza per i lavoratori. Potrebbero riaprire anche librerie e cartolibrerie.

Sarebbero classificati a basso rischio anche i comparti della fornitura di energia, il commercio all’ingrosso, le attività finanziarie e assicurative, il trasporto e magazzinaggio, ma le valutazioni sono ancora in corso. In ogni caso, per l’allentamento dei divieti di spostamento e di uscite per i cittadini, compresi anziani e bambini, bisognerà aspettare ancora, almeno fino a inizio maggio.

Fra le attività con l’indice di prossimità fisica dei lavoratori più basso ci sono anche le aziende che commerciano prodotti animali le attività legali e contabilità, le famiglie come datori di lavoro per personale domestico, la raccolta e smaltimento dei rifiuti, i servizi di vigilanza e investigazione, l’industria del legno e fabbricazione di mobili, le attività immobiliari, quelle di consulenza aziendale, gli organismi extraterritoriali, l’industria delle bevande, la riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa.

Bar, ristoranti, palestre, parrucchiere ed estetiste invece saranno le aziende che apriranno per ultime, probabilmente il 3 maggio o anche dopo. Per loro quindi si parla di 3 mesi ed oltre di stop con danni incalcolabili.

«Al momento non siamo nelle condizioni di riaprire le attività produttive perché rischieremmo di far risalire la curva dei contagi e di vanificare i risultati ottenuti», ha spiegato Conte durante la videoconferenza con Regioni, Anci e Upi sottolineando che l’apertura a fine aprile avrebbe rappresentato un incentivo al movimento dei cittadini visti i due ponti in arrivo, il 25 aprile e il 1 maggio.

Due weekend, come quello di Pasqua, che già da giorni sia il Comitato tecnico-scientifico sia il Viminale avevano indicato come a rischio esodo nel caso in cui si fossero concesse delle aperture.