In situazioni di incertezza che sono dovute a pericoli per la salute pubblica, anche l’amore ha i suoi momenti di crisi.

In particolare per chi l’amore lo cerca o lo aspetta, o per chi lo vive in coppia, il fatto è che l’amore si ridefinisce e acquista nuove modalità di espressione o inespressioni.

C’è innanzitutto una questione legata al contesto, che è mutato improvvisamente, senza preavviso e senza dare dei segnali sui tempi di chiusura.

Un clima di panico e psicosi rende prudenti verso ogni tipo di iniziative e diffidenti nei confronti dell’altro. Infatti la paura del contagio costituisce un deterrente naturale per non muoversi e incontrare gente.

C’è quindi un blocco oggettivo dato dalla paura che nuove persone possano trasmettere il virus o comunque essere un fattore di rischio per il proprio spazio vitale. Per questo c’è un blocco, che però non riesce a diventare lo standard comportamentale, a pena di un isolamento emozionale che deprime e mistifica il proprio potenziale di bisogno affettivo.

L’amore al tempo del coronavirus è qualcosa di nuovo.

In tempi di crisi il fatto positivo è forse che di solito, acquistano cittadinanza anche nei cuori più egoisti e narcisisti i valori dimenticati, espressi nei sentimenti di aiuto e solidarietà. L’umano che c’è in noi chiede spazio, perché ci si riconosce uguali nel comune denominatore di cittadini in viaggio in un mondo che ci siamo ritrovati a dover occupare e custodire anche per le generazioni future.

L’amore al tempo del corona virus può essere vissuto anche nella sua versione cinica che può far crescere l’egoistico spirito di sopravvivenza. Proprio quando si tende a mettere davanti a tutto l’aspetto immediato, animale, di lotta per evitare ulteriori problemi e disagi dovuti all’incontro con l’altro, di cui non si conosce la storia e la situazione.

La paura è il motore che in questi casi spinge a comportamenti anche irrazionali, che determinano un nuovo modo di vivere.

C’è l’ostilità verso chi non rispetta un principio comune di regole che la comunità si è data per combattere i pericoli del contagio.

C’è il rifiuto di una realtà subita e di un modo di vivere imposto da errori che hanno commessi altri, di solito estranei al nostro tranquillo mondo di quotidiano benessere. E di cui non capiamo le ragioni, che sono sovranazionali, e che coinvolgono interessi al di là di una nostra comprensione.

Il recupero dell’intimità che da fisica diventa emozionale, il gusto di condividere situazioni momenti, paure anche con una semplice telefonata a chi magari non ci ricordavamo più di sentire da molto tempo, rappresenta un superamento dell’isolamento. La forza della condivisione voluta e accettata come esempio di umanità, è un riconoscersi amati anche se in una diversa espressione, magari forse dovuta al bisogno, ma sicuramente momento di pensiero e riflessione. E’ cosi che forse ritroviamo la nostra più intima forma d’essere.

C’è chi l’amore lo sublima in un fenomeno già diffuso, ma in contesti di isolamenti prolungati, vissuto in maniera più ossessiva, nei social e nelle piattaforme di pornhub. E’ comunque un fattore di resilienza, per molti associato ad una solitudine non solo fisica ma anche sentimentale.

Un altro fattore che si sta diffondendo in questo tempo di coronavirus è l’attenzione spasmodica per l’igiene sia personale che degli ambienti.

La prima espressione dell’amore, il bacio, diventa scelta da evitare, e quindi prende forma di un riparo velato della mascherina, non si sa mai, il contagio è qualcosa di imponderabile. Chi si ama però trova difficile vivere senza baci….

L’oggetto più prezioso per il rituale della vita quotidiana fuori casa non è più solo la sola bottiglietta d’acqua per l’idratazione, ma sono le confezione di detergenti, i fazzoletti di carta, i guanti e le mascherine, sempre più oggetto d’uso quotidiano indispensabile. Un simbolo della vita ai tempi del coronavirus…

Niente e nessuno si può toccare, senza prima essersi lavati le mani, la distanza diventa presenza da accettare.

In coppia il contatto è diretto, cercato, indispensabile. Come si può vedersi e non toccarsi, abbracciarsi, baciarsi. E l’espressione amorosa è ora filtrata dall’amuchina, e dalla mascherina, che placa l’ansia da contagio.

Niente è più come prima, neanche l’amore al tempo del corona virus, e anche il futuro è tutto da scoprire nell’universo delle relazioni.

Restare lontani, ma vicini, occorre farlo, ma senza i baci, che possono diventare un modo per contagiarsi, e la raccomandazione è quella di evitarli. Come si fa pero a non baciare chi si ama?

Tutto questo porta a ridurre la nostra socialità. Diminuire le uscite, rinchiudersi in casa, che comunque per chi vive con soddisfazione la propria relazione di coppia può essere uno stimolo a volersi di più e scoprire maggiormente il sesso come momento non solo di passione, ma anche di condivisione ed unione più cercata, perché combatte la situazione esterna di crisi.

Per chi è creativo, non c’è la noia. Si può sfruttare il momento di vicinanza, dovuta alle misure restrittive, per avvicinarsi maggiormente e vivere la coppia in tutte le sue potenzialità. Un riscoprirsi innamorati e dimostrarlo in piena consapevolezza.

Ci vuole il coraggio di amare, e l’amore si dimostra con il coraggio.

L’elemento psicologico è molto pregnante. Spesso la psicosi subentra e supera ogni normale forma di comprensione.

Tutto questo infastidisce, perché non cercato, non voluto, ma subito dalle circostanze avverse della contemporaneità. E ci fa capire che ogni attimo è prezioso, e il perdere le occasioni può essere fonte di rimpianto diventando oggetto di ricordo.

Si possono cercare dei colpevoli, che sicuramente ci saranno, e forse da trovare nello spazio della politica e dell’economia.

La paura di ammalarsi diventa una forma di psicosi che rallenta il nostro modo di vivere e il distanziamento sociale provoca il distanziamento dell’amore….il momento più bello per chi l’ha provato…