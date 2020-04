iorestoacasa, sul sito “cultura.trentino.it” tutta la vivacità del mondo culturale

A conferma che in Trentino la cultura al tempo del Coronavirus non si ferma, anzi, ci sono le innumerevoli testimonianze pubblicate sul sito www.cultura.trentino.it

Un’offerta ricchissima di iniziative provenienti da istituzioni di ambito, enti, associazioni e privati cittadini. Tante le rassegne dedicate come, per esempio, #Insiemecelafaremo, il vostro diario social o, #iorestoacasa penso, disegno, scrivo, #Facciomemoria. E, ancora, Keep Calm Io tifo per te, cioè #iorestoacasa, ti sono vicino e tifo per te.

Qui si trovano le iniziative che arrivano direttamente dal territorio come una testimonianza dei vigili del fuoco di Spiazzo agli ospiti delle RSA con il vicesindaco, che per conto del sindaco e degli amministratori, lancia messaggi con il megafono ai nonni ospitati nelle RSA

È possibile per cittadini, associazioni culturali, artisti, etc. inviare la propria iniziativa scrivendo a trentino.cultura@provincia.tn.it

A tutti gli effetti il portale della cultura della Provincia non è solo un canale di “uscita” delle iniziative culturali ma diventa, soprattutto in questo periodo, un canale di “entrata” della vivacità culturale del Trentino. Le rassegne contrassegnate da #iorestoacasa, sono state create proprio per testimoniare questa vivacità culturale pur in un tempo di crisi profonda.

Dal teatro alla musica, dal disegno alla lettura e a tante altre attività inaspettate che sono la fotografia di un Trentino effervescente dal punto di vista culturale anche in un momento così delicato come questo ‘tempo sospeso‘.

In Keep Calm Io tifo per te ci sono le testimonianze più emozionali, esprimono ciò che il territorio sta facendo attraverso i social e, ogni giorno, si arricchiscono di nuovi spunti culturali.

Naturalmente i presidi culturali istituzionali sono ben presenti e sono pubblicate tutte le iniziative pensate per questo periodo di emergenza sanitaria, dai musei del territorio, dalle biblioteche e dalle fondazioni.

Lo sguardo di www.cultura.trentino.it, spazia anche in ambito nazionale, segnalando le mostre più importanti visitabili online o la ‘grande bellezza’ delle città italiane, deserte di persone ma, magnifiche nella loro testimonianza storico-artistica.