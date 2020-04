Il “Sogno di Guarigione” di Alice Magnani in onda Sabato Santo su Telepace Trento

Crederci, sempre. Si può racchiudere in queste due semplici parole, ma dense di significato, il messaggio di Alice. Un messaggio che contiene in sé tutta la forza, il coraggio e la tenacia di una campionessa che non ha mai mollato.

Un messaggio che merita di essere conosciuto e diffuso, soprattutto ai giovani. Così bisognosi di esempi da seguire, di strade, anche tortuose, da esplorare. E di sapere che nelle difficoltà si può trovare la forza di lottare e di inseguire i propri sogni.

È proprio questo l’intento di “Sogno di Guarigione”, film documentario realizzato dal regista Massimo Gabbani, in collaborazione con l’associazione “Il Volo” di Padova, che racconta la storia di Alice Magnani, giovane campionessa di tamburello scomparsa quasi 5 anni fa.

Il documentario verrà trasmesso domani pomeriggio, il giorno di Sabato Santo, alle 14.40 e lunedì prossimo, il giorno di Pasquetta, alle 20.30 su Telepace Trento, canale 601.

Il documentario prende ispirazione dalla storia di Alice, affetta da artrite idiomatica giovanile, che nonostante la malattia è riuscita a raggiungere livelli altissimi nello sport.

Alice aveva un motto: “Credici!”. Un imperativo che l’ha aiutata a superare le difficoltà, a realizzare il suo sogno e a farlo arrivare fino in Africa, a Tabaka, in Kenya.

Proprio a Tabaka sono state realizzate le riprese del documentario per la parte africana. Il Tabaka Mission Hospital, ospedale di frontiera, ha deciso infatti d’intitolare il reparto pediatrico ad Alice, affiggendo una targa sulla quale è scritto “La malattia può imprigionarti, ma il tuo sogno di guarigione può liberarti. Credici!”.

A seguito di questo gesto significativo è nata l’associazione “Tabaka Mission Hospital’s Friends”, che opera a favore dell’ospedale missionario ed è presieduta da Dino Magnani, il papà di Alice.

“Vorrei rivolgere un ringraziamento ai responsabili dell’emittente televisiva e al vescovo emerito monsignor Bressan, che ha proposto a Telepace la diffusione del docufilm – dichiara Dino Magnani –. Il messaggio di speranza ‘credici’, che Alice ripeteva come mantra per sconfiggere il dolore e continuare la vita sportiva e universitaria, sia uno stimolo per pensare positivo anche in questo momento molto difficile per tutti noi”.