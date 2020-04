GSH: il messaggio di auguri di Buona Pasqua in un video

La cooperativa sociale GSH, da 30 anni, offre numerosi e diversificati servizi per persone con disabilità in età evolutiva ed adulta e le loro famiglie, con l’obiettivo di rispondere in modo specifico ai loro bisogni, in vari territori della Provincia di Trento.

Quest’anno l’augurio di Buona Pasqua la cooperativa sociale ha deciso di mandarlo direttamente dalla Comunità alloggio Lidia di Cles, mai come in questo periodo di emergenza sanitaria, vero cuore pulsante della cooperativa sociale GSH.

Il messaggio dei ragazzi e degli ospiti della comunità è quello di pace e serenità «in fondo al cuore».

Poi i due messaggi commoventi: «Andrà tutto bene» una scritta che appare su un lenzuolo sopra decine di mani tese colorate e gli auguri di Buona Pasqua firmati da un’ospite del centro.

“Causa emergenza sanitaria – dichiara il Presidente di Gsh Michele Covi – GSH mantiene aperta 24 ore su 24 la struttura residenziale Comunità alloggio Lidia di Cles e, a regime ridotto, i centri socio educativi. Laddove possibile, stiamo riorganizzando la progettazione didattica ed educativa a distanza. La riorganizzazione dei servizi e dei progetti del GSH è dettata proprio dalla mission della cooperativa che non vuole lasciare indietro nessuno, e desidera continuare ad esserci per le famiglie, per gli utenti, per il nostro territorio.”

