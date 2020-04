A Vermiglio le informazioni arrivano direttamente sullo smartphone: attivato il sistema di comunicazione digitale “Stanza del Sindaco”

A Vermiglio è stato attivato il sistema “Stanza del Sindaco”, uno strumento di comunicazione digitale che consente di diffondere avvisi e notizie importanti ai cittadini, che potranno scegliere le categorie di proprio interesse: allerta meteo, chiusura strade, emergenze sanitarie, interruzione utenze, protezione civile, sicurezza e decoro urbano, eventi e promemoria.

“Abbiamo deciso di dotarci di questo sistema capace di raggiungere i cittadini della nostra comunità, riuscendo costantemente a dare l’informazione puntuale e filtrata in base alle esigenze del singolo – spiega il sindaco Anna Panizza –. Soprattutto in questo periodo di difficoltà, in cui la comunicazione è fondamentale per veicolare informazioni ufficiali puntuali e precise, la nostra comunità potrà contare su uno strumento innovativo capace di diffondere in modo tempestivo e puntuale diverse tipologie di comunicazioni”.

Si tratta di uno strumento non solo divulgativo, ma che può essere catalogato tra i servizi in grado di aumentare la sicurezza della comunità.

Uno degli aspetti più significativi è che le comunicazioni vengono veicolate attraverso un chatbot che si appoggia a un’applicazione spesso già presente sui nostri cellulari: Telegram, una piattaforma in molti aspetti simile a WhatsApp.

Coloro che l’hanno già installata sul proprio smartphone possono immediatamente fruire del servizio. Diversamente, è sufficiente scaricarla gratuitamente attraverso il proprio App Store (AppleStore, GooglePlay, WindowsStore).

Al primo avvio il cittadino può scegliere le categorie di proprio interesse. In questo modo, quando l’amministrazione comunale invia una nuova informazione, riceverà la notizia sottoforma di notifica sul proprio smartphone e solo se appartenente alle categorie scelte. In qualsiasi momento è possibile modificare l’iscrizione a una o più categorie e consultare tutte le comunicazioni.

“Il servizio non rappresenta un sistema per le emergenze – precisa Panizza – ma uno strumento per veicolare notizie di interesse pubblico in modo semplice, strutturato e tempestivo”.

Per maggiori informazioni e per un aiuto sulla prima configurazione del servizio è possibile consultare l’avviso completo sul sito www.comune.vermiglio.tn.it oppure rivolgersi agli uffici comunali chiamando il numero 0463.758137 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo comune@comune.vermiglio.tn.it.