Il Prof. Maurizio Marchese è il nuovo presidente del Centro Studi Martino Martini

Anche ai tempi del coronavirus l’attività del Centro Studi Martino Martini continua e le riunioni si fanno in videoconferenza come ormai sta diventando la prassi nelle organizzazioni più evolute.

Ieri pomeriggio i rappresentanti dei soci istituzionali, Provincia Autonoma di Trento, Università di Trento, Curia e Federazione delle Cooperative, insieme al revisore dei conti, al rappresentante dei soci, per un totale di dieci membri, hanno approvato il bilancio consuntivo 2019 e affrontato i vari punti all’ordine del giorno sulle attività in cantiere dal piano operativo, ridefinite in virtù della nuova situazione emergenziale in atto.

In prima battuta, i soci hanno approvato all’unanimità l’elezione del nuovo presidente del Centro Studi, che è il prof. Maurizio Marchese, ingegnere e professore associato del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’informazione, prorettore allo sviluppo internazionale dell’Università di Trento. La scelta è stata condivisa, in particolare per il ruolo occupato dal prof. Marchese, come prorettore ai rapporti internazionali, che garantisce un collegamento, tramite l’Università di Trento, con i centri culturali e istituzionali a livello mondiale. Certamente una grande possibilità di sinergie per le diverse iniziative da realizzare.

La priorità ulteriore in questa fase è stata quella inoltre di ridefinire la struttura organizzativa del Centro, che si trova a sperimentare il passaggio da associazione culturale riconosciuta, verso una nuova forma societaria così come previsto dal Testo Unico di Riforma del Terzo Settore (ETS), già introdotto dalla Legge delega 106/2016.

Scartata la Fondazione, le opzioni sono rappresentate dall’O.D.V – organizzazione di volontariato, o le nuove APS, associazioni di promozione sociale. Questa seconda opzione è sembrata la via più idonea per la tipologia del centro. E’ stato dato mandato ad un gruppo di lavoro per definire le linee guida da seguire in questa fase, la definizione dello Statuto, e passare alla fase operativa entro il 30 giugno 2020.

L’istituzione di un comitato scientifico in forma strutturata è stato oggetto di discussione, in particolare per le personalità accademiche da inserire.

Un punto fondamentale che è stato oggetto di vivace confronto è stato il ruolo della Cina in questa fase tanto drammatica per il mondo, e come il Centro Studi, con la sua storia più che ventennale, fatta di relazioni internazionali e studi scientifici, vista anche la rivista del Centro “Sulla Via del Catai”, classificata come classe A nella comunità scientifica internazionale, possa svolgere un ruolo di informazione e approfondimento anche in riferimento alle questioni geopolitiche.

La Cina già nel 2009 ha superato il Giappone come potenza economica mondiale e attualmente dopo gli Stati Uniti, rappresenta la seconda potenza economica mondiale. Un confronto collaborativo corretto, parte in primis dalla conoscenza, e in questo ambito c’è ancora molto da fare, enormi praterie da percorrere.

Una conoscenza che inizia dalla storia e dall’universo culturale cinese, spesso molto difficile da comprendere per il cittadino comune. Infatti la quantità di bad news, e narrazioni pilotate, prescindono spesso da un approccio scientifico che il Centro Studi Martino Martini, in collaborazione con l’Università, riesce a garantire, attraverso gli approfondimenti, i convegni, le pubblicazioni.

E quanto mai in un universo di fake news, un approccio scientifico, è una garanzia di serietà e di verifica a monte, della produzione culturale e divulgativa.

Ci troviamo da affrontare una fase nuova, di grandi trasformazioni, sia nei comportamenti, nella definizione dei valori, nella scelta delle priorità difronte all’inevitabile crisi economica Non è più tempo di delegare ad altri il ruolo di protagonisti.

Nei momenti di crisi quello che fa la differenza è la forza del proprio patrimonio di storia e cultura. Infatti più si è coscienti di un sapere globale, più si hanno gli strumenti per prendere decisioni migliori ed efficaci. L’apertura culturale comparata e definita secondo canoni rigorosi, scientificamente impostati, rappresenta il modello più adeguato nella comprensione dei fenomeni che si stanno attraversando e di cui, piaccia o non piaccia, non si può prescindere, evitando il confronto.