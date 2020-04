I lavoratori del Progettone richiesti anche da anva, Moranduzzo (lega): «Bene la giunta sul loro utilizzo»

Il consigliere provinciale Devid Moranduzzo appoggia con una nota la decisione della giunta di utilizzare i dipendenti del “Progettone” a supporto della distribuzione alimentare: “ Sono d’accordo con quanto sta facendo la Giunta in merito all’utilizzo delle persone coinvolte nel Progettone per svolgere lavori utili per fronteggiare questo periodo di crisi. In preda a un’emergenza così drammatica riuscire a dare una mano sia alle famiglie quanto alle imprese, anche mutando in pochissimi giorni le proprie mansioni, è un mezzo per aiutare l’intera comunità. Sono felice per questa iniziativa volta a dare un supporto concreto e umano ai supermercati e ai negozi che hanno bisogno della distribuzione a domicilio. Al contempo anche l’arrivo del bonus alimentare in tempi rapidi è un’ulteriore dimostrazione di come, a livello locale, la provincia si muova con particolare celerità nel non lasciare nessuno indietro. Speriamo in una veloce ripresa dell’economia della nostra Provincia.”

Ma i lavoratori del “Progettone” sono richiesti anche da Anva ( Associazione Commercio su Aree Pubbliche ) per poter riaprire i mercati.

Il loro compito – come si legge in un comunicato stampa diffuso dal presidente Nicola Campagnolo – sarebbe quello di regolare l’accesso nelle are interessate.

Pubblicità Pubblicità

Questo per normalizzare la presenza delle bancarelle dei venditori ambulanti, oggi limitate solamente a quelle alimentari.

Anva è disponibile ad un confronto con Provincia e Comuni per valutare insieme la proposta e permettere quindi la riapertura delle piazze.

A questo punto la riapertura dei mercati diventa una necessità, alla pari di quella di altri operatori economici. Con la differenza che gli ambulanti lavorano all’aperto ed in ampi spazi e quindi il controllo della distanza e dell’affluenza è decisamente più agevole.