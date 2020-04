Consegne a domicilio, ci torna in mente «el Moro» oggi in versione 2.0

“Nulla sarà più come prima” viene ripetuto da più parti, e tutto fa pensare che sarà proprio così.

In questi giorni di esercizi chiusi e tentativi di consegne a domicilio, ci torna in mente una figura storica per la città di Trento: “el Moro” che con la sua Ape-car girava scuole e campi sportivi per portare panini, bibite, gelati e un mondo di simpatia e scherno calcistico.

Era il grande amico degli studenti che chiamava tutti per nome dimostrando una memoria fuori del comune. Tutti si fermavano a comprare i panini e i gelati, allora la scelta era solo fra due gusti; Fragola o Limone, e qualche volta se andava bene pistacchio. Costavano 150 lire pagabili in moneta sonante oppure anche con miniassegni.

Ma in tanti si fermavano solo per vedere i poster della Juventus che allora erano una vera rarità. Luigi Cervo è stato forze l’unico tifoso juventino amato anche da milanisti e interisti.

Per la cronaca Luigi Cervo «el Moro» morì il 18 maggio 1999 a 69 anni, senza poter vedere l’arrivo del nuovo secolo.

Lo Juventus Club Doc Val Rendena, nato nel 2006 quando la squadra bianconera fu retrocessa in serie B, ha costituito una sezione staccata del Club a Trento, intitolata alla memoria di Luigi Cervo conosciuto da tutti come “El Moro”, uno dei più grandi juventini di tutti i tempi.

È Mauro Corazza del Gruppo Politiche Economiche di AGIRE per il Trentino a ricordare la figura di Luigi Cervo conosciuto da tutti come “El Moro”, probabilmente l’unico nel mondo ad essere diventato famoso per aver venduto solo gelati.

«Oggi si potrebbe pensare a questa figura in versione 2.0 come una sorta di compromesso tra gli esercizi chiusi e le consegne a domicilio. Lo potremmo immaginare in qualche piazza ora semi-deserta dei nostri quartieri a distribuire anche qualche aperitivo e caffè, con qualche seggiolina da campeggio e magari con il supporto degli alpini per far rispettare le rigide e necessarie regolamentazioni. Un modo per poter iniziare a muoversi restando a pochi metri dalle proprie abitazioni e facendo comunità e per riprendere uno degli antichi mestieri, magari replicabile con altre forme di commercio e anche nel lungo periodo» – afferma in una nota Mauro Corazza.

Dalla nostalgia all’attualità: «Molte ipotesi sono sul tavolo e ognuno in questi giorni si sente di poter dare il proprio contributo. La Giunta comunale sta valutando come intervenire e sicuramente l’annullamento o il differimento delle tasse dovute sono la priorità ma pari importanza dovrà avere anche l’aiuto economico, anche a fondo perduto, in collaborazione con la Provincia. Un aiuto in tal senso ora – aggiunge Corazza – potrà aiutare a risparmiare in ammortizzatori sociali domani. La proposta dell’Assessore volta all’allargamento dei plateatici è un discorso complesso e soprattutto aiuterebbe soltanto alcuni esercizi: molti sono limitati da parcheggi ad uso residenziale e altri ancora non hanno alcun plateatico».

Per il militante di Agire per il Trentino «Fa piacere invece cogliere tra le righe che vista l’urgenza si possano aggiungere delle postille ad alcune regolamentazioni, dimostrazione questa che quando c’è volontà di fare qualcosa c’è anche la possibilità di realizzarla. E’ importante saperlo in funzione attuale, in funzione futura, ma anche per quello che si sarebbe potuto fare in passato».