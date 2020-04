Altopiano della Paganella: nuovi contagi ma i comuni di Cavedago e Molveno acquistano le mascherine

Questa settimana l’Altopiano della Paganella ha registrato altri casi di Coronavirus e purtroppo anche i primi decessi. Nonostante ciò alcuni comuni della Paganella sono andati incontro ai loro cittadini acquistando mascherine di protezione individuale.

Al momento la situazione nei cinque paesi dell’Altipiano della Paganella conta 34 contagi, 10 guariti e 3 decessi; una situazione che sembrava stabilizzata, ma che negli ultimi giorni ha contato nuovi contagi e purtroppo anche nuovi decessi.

La scorsa settimana Andalo ha contato altri due casi per un totale di 15 contagi, ma con 4 guariti.

Cavedago, questa settimana ha conteggiato altri due casi e purtroppo anche il primo decesso, come a Fai della Paganella. Spormaggiore, il paese con il minor numero di contagi insieme a Molveno, ha dovuto contare un nuovo caso e un decesso. Numeri contenuti che comunque rappresentano storie di persone che stanno combattendo contro la malattia a casa o nel letto di un ospedale, insieme al dolore dei loro familiari.

Una situazione che rimane sotto controllo, grazie alle norme di contenimento della popolazione prese all’inizio dell’emergenza Coronavirus in regione. Il dottor Antonio Ferro – responsabile del dipartimento di prevenzione dell’APSS – in una delle quotidiane conferenze tenute dalla Provincia di Trento ha sottolineato come “il contagio ad Andalo è stato circoscritto all’inizio dell’emergenza Coronovirus con i primi malati del paese. In questa maniera non è stata favorita la diffusione del virus nel paese”.

All’interno di questa emergenza non sono mancate le iniziative da parte della Comunità della Paganella. In particolare, i comuni di Molveno e Cavedago hanno deciso di unire le forze e di acquistare mascherine filtranti per le attività quotidiane, come nel caso in cui ci si debba recare a fare la spesa. Sono dispositivi che hanno una funzione filtrante, ma non paragonabili ai dispositivi medici e ai dispositivi di protezione individuale (DPI). E’ un aiuto che le due comunità hanno voluto dare ai loro cittadini in vista della nuova ordinanza che obbliga l’uso delle mascherine.

Una soluzione che non vuole essere definitiva, in quanto la direttiva contro il contagio rimane sempre l’obbligo di stare a casa e di uscire solo per fare la spesa, per motivi di salute o di lavoro. Le mascherine sono state distribuite nei giorni scorsi a tutte le famiglie dei due paesi, grazie ai volontari di Molveno e al contributo dei Vigili del Fuoco di Cavedago.

E’ importante infine ricordare che la distribuzione delle mascherine fornite dalla Protezione Civile della Provincia di Trento verranno distribuite nei prossimi giorni in tutti e cinque i paesi della Paganella, secondo le modalità indicate dai comuni.