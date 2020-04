Mezzolombardo: insulti e minacce per l’uso del pallone. La quarantena fa perdere la razionalità

L’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione sta portando le persone alla mancanza di razionalità.

Qualsiasi persona che si accinge ad uscire dalla propria casa, anche se per motivi dichiarati che possano essere il lavoro o la spesa, viene etichettata automaticamente come fuorilegge.

Le persone si stanno quindi trasformando in esseri privi di senno. In cosa si traduce? Questo significa che le persone si stanno investendo di poteri che in realtà non hanno.

In parecchi gruppi Facebook dei vari paesi girano delle foto fatte da cittadini che vogliono far notare a tutta la comunità che quella persona fosse uscita di casa. Che poi ne avesse il diritto o meno non viene specificato. L’importante è scattare la foto e fomentare l’odio generale.

La vigilanza e il controllo di cosa si stia facendo spetta in realtà agli organi competenti. Si può dare comunque una mano qualora si vedessero fenomeni ampiamente fuori legge.

Faccio un esempio: una decina di persone che si riunisce per un barbecue. In questo caso è giusto avvisare le autorità.

Il controllare a mo’ di sentinella chi passa e chi non passa facendo delle foto o attaccandosi al cellulare per chiamare le Forze dell’Ordine è un aspetto che ricade all’interno dell’uomo privo di senno. Si ricorda comunque che fare delle foto non autorizzate, o peggior ancora scattare delle foto a dei minorenni, è perseguibile con la denuncia.

La gente deve rimanere a casa. È stato detto e ridetto all’infinità. Purtroppo molte persone si sentono di poter fare quello che vogliono e pensano di essere immuni alla legge o al Covid-19.

Questa percentuale di persone, che fa innervosire chi rispetta le regole, è comunque relativamente bassa. Il rischio è che nella rabbia del momento si faccia tutta un’erba un fascio arrivando a vedere in ogni persona un fuorilegge.

L’essere umano è per natura un ”animale sociale”. Questo lo affermava già Aristotele nel VI secolo A.C. Il filosofo greco affermava che l’uomo ha bisogno del contatto fisico con altri individui ed è attraverso esso che costruisce il proprio ruolo all’interno della società.

Tutto ciò fa semplicemente parte del proprio istinto. La privazione della libertà è una delle peggiori torture. L’uomo è però dotato anche dell’intelligenza e dovrebbe porsi questo interrogativo: Cosa vale di più fra l’essere colpiti dal Coronavirus o lo stare a casa? In taluni casi cosa vale di più fra la vita e la morte? Purtroppo però l’intelligenza ha varie sfumature e non tutti arrivano a capire determinati concetti.

Ieri a Mezzolombardo è accaduto un episodio parecchio controverso. Due ragazzi e un padre e un figlio si sono ritrovato fuori dal proprio condominio per tirare due calci al pallone.

Si sono messi a giocare sulla stradina privata antistante appunto il condominio stesso. Tutte e quattro le persone hanno rispettato le misure di sicurezza distanziandosi abbondantemente oltre il metro.

Un anziano signore è sceso dalla propria abitazione dall’altra parte della stradina intimando che fosse l’ora di smetterla. Le quattro persone presenti hanno però continuato a giocare fino a quando l’anziano signore ha perso il senno della ragione, insultando e scattando delle foto per poi inviarle alle Forze dell’ordine.

La situazione è quindi presto degenerata. Uno dei presenti era minorenne e il padre ha iniziato a inveire contro l’anziano signore che dall’altra parte rispondeva a tono.

Questo è uno dei mille episodi che accadono quotidianamente. In questo caso chi aveva ragione? Il signore o le persone che stavano giocando? L’aver scattato la foto ha ovviamente fatto ricadere l’anziano nel torto, benché il suo intervento seppur con modi discutibili fosse in realtà legittimo.

Le quattro persone che si sono messe a giocare fuori dal proprio condominio stando distanziati l’uno con l’altro potevano farlo? Non potevano farlo? Probabilmente no, perché in caso di incidente si attiverebbe un meccanismo di soccorso che in fase di emergenza diventerebbe pericoloso per tutta la comunità

La questione è molto sottile ma quello che emerge in questi casi è l’aspetto irrazionale delle persone. Sono passati pochissimi minuti e si è già passati agli insulti e alle minacce.

Lo stare obbligatoriamente a casa porta intolleranza e rabbia per qualcuno che in realtà non lo fa. Quando si trova in situazioni di sopravvivenza l’uomo fa sì che emerga il suo istinto più animalesco.

Questo caso di quarantena è ovviamente una piccola sopravvivenza, ma nei casi estremi l’istinto animalesco dell’uomo prevale sulla razionalità.