La farsa dei 400 miliardi per ripartire

“Piuttosto che indebitarmi ulteriormente, preferisco fallire” è il pensiero di molti commercianti trentini e non solo di fronte all’ennesima sceneggiata governativa.

Si perché i tanto sbandierati 400 miliardi di prestiti stanziati più che ad un bazooka assomigliano molto di più ad un boomerang che finisce la sua corsa demolendo la faccia dei poveri commercianti.

La domanda era quella di ridare liquidità a quelle aziende che l’avevano completamente persa con la chiusura del 9 marzo.

La risposta del governo è stata mettere in campo un pacchetto di mutui dal quale le uniche a guadagnarci saranno le banche, del resto da alcuni anni allegre compagne del cammino della sinistra.

Il decreto presentato in anteprima, come al solito, non è stato ancora firmato forse in virtù dei mancati aiuti che dovevano arrivare dall’Europa.

Lo sforzo dello Stato per ora è quello di farsi garante dei prestiti alle imprese. Molti annunci, dichiarazioni di euro che piovono dal cielo, conferma di aiuti. Ma alla fine a 3 mesi dalla dichiarazione di emergenza sanitaria in tasca degli italiani è arrivato lo zero assoluto.

I commercianti chiedevano la cancellazione dei pagamenti fiscali, il governo ha risposto con lo slittamento: insomma un dialogo tra sordi.

Partiamo dai grandi capitali ai quali lo Stato garantisce il 90% fino al 25% di fatturato o il doppio del costo del personale, la clausola è che chi ne usufruisca non eroghi dividendi.

Così, come nel caso di Unipol, a rimetterci non è il capocordata, ma l’indotto: nel caso citato le cooperative contavano su quei dividendi per sistemare i bilanci.

Per le Pmi la garanzia è del 100 % ( fino a 25 mila euro sempre 90% dallo Stato e 10% da Confidi) col limite massimo di 800 mila euro.

A negozianti e partite Iva sono subito disponibili prestiti fino a 25 mila euro immediatamente erogabili, non ne hanno però diritto quei negozianti le cui attività siano all’interno dei centri commerciali.

Alcuni esempi per spiegare come il “ Conte prestigiatore” abbia colpito ancora. L’effetto illusionista è quello di far apparire come liquidità immediata, dei prestiti cioè ulteriori debiti per aziende che non sono in grado di pagare il presente, figuriamoci un futuro aumentato.

Così dopo l’elemosina dei 600 euro che fino ad ora non sono ancora arrivati; l’indennizzo di 100 euro per chi ha lavorato a marzo che potrà essere discrezionalmente pagato entro un anno, la cassa integrazione col lavoratore esposto al rischio di restituire quanto ricevuto, ecco un’altra “magata”.

Ma temiamo che non sia ancora finita: il passaggio dalle banche potrebbe creare qualche problema. Ne sono tutti certi. Lo Stato chiede lo 0,5% di interessi sui prestiti fino a 6 anni. Pensate che qualsiasi persona che oggi va in concessionaria per acquistare una macchina prende un finanziamento a tasso zero.