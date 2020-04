Il sindaco di Denno Fabrizio Inama risultato positivo al Coronavirus

Il sindaco di Denno Fabrizio Inama è risultato positivo al Coronavirus. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso Inama attraverso il proprio profilo Facebook.

“Sono passati 17 giorni da quel 22 marzo quando ho salutato papà per l’ultima volta (il padre Fabio Inama è deceduto all’ospedale di Cles il 27 marzo scorso, ndr). Il 23 ci hanno informato della sua positività al virus e quindi sono stato messo in quarantena fino al 4 aprile – spiega Inama –. In queste lunghe e difficili giornate ho rispettato rigorosamente la disciplina della quarantena evitando qualsiasi contatto esterno mantenendo ovviamente ogni possibile relazione attraverso gli strumenti che la tecnologia ci offre”.

Prima di tornare attivo e operativo, seppure con i limiti imposti dal distanziamento sociale, Inama ha chiesto insistentemente di poter fare il tampone.

“Tampone che mi è stato praticato solo in virtù del mio ruolo di Sindaco (e quindi potenzialmente esposto a contatti e relazioni sociali) e dopo l’interessamento del mio medico, che ringrazio, oltre che alla sensibilità degli operatori del servizio sanitario – scrive il primo cittadino su Facebook –. In esito al controllo effettuato lunedì sono risultato “positivo” e quindi continuerà il periodo di quarantena con tamponi da effettuare ogni tre giorni fino a quando l’esito non sarà “negativo” in due analisi successive”.

Le condizioni di salute del sindaco di Denno sono comunque buone. Non presenta infatti sintomi. “Nel rassicurare tutti sulle mie condizioni di salute e su quelle della mia famiglia (nessun sintomo apparente), mi preme evidenziare, attraverso le date sopra riportate, come questo virus sia particolarmente subdolo, estremamente invasivo in alcuni casi e praticamente asintomatico in altri – scrive ancora Inama –. Anche rispetto al periodo di cessato allarme (14 giorni dall’ultimo sintomo rilevato) non vi sono certezze assolute visto che dopo diciassette giorni dall’ultimo contatto con papà e in assenza di sintomi percettibili risulto comunque positivo”.

Il post si chiude con l’invito a rispettare le disposizioni e con una comunicazione che riguarda la distribuzione delle mascherine. “Accantonata la possibilità di effettuare i tamponi a tutti (ipotesi assolutamente impraticabile) – dichiara Inama – ed in attesa di strumenti diagnostici più rapidi ed applicabili alla generalità della popolazione, mi pare superfluo sottolineare e richiamare tutti al rispetto delle regole di comportamento che ben conoscete e rispettate (salvo sporadici casi)”.

“Nei prossimi giorni (appena saranno consegnate) i nostri vigili del fuoco distribuiranno le mascherine chirurgiche (due a testa) fornite dalla PAT che dovremo obbligatoriamente abituarci ad indossare – scrive in conclusione il sindaco di Denno –. Attualmente il rigoroso rispetto delle regole di comportamento sembra essere il vero ed unico strumento per uscire dall’emergenza, solo così potremo tornare progressivamente alla vita di sempre. Grazie a tutti per la solidarietà e la vicinanza che mi avete manifestato e a presto!”.