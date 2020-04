Il Bruno prende pacchi alimentari dagli alpini. CasaPound gli porta la spesa e loro lanciano bottiglie

Il Bruno ai tempi del Coronavirus: gli antagonisti accolgono i pacchi alimentari degli alpini. Opportunismo o disperazione? La prima è sicuramente l’ipotesi più probabile.

“La vicenda farebbe ridere se non fosse vergognosa. Il Bruno, che da sempre sputa sul tricolore, sulla Nazione e sui nostri soldati ora invece sfrutta la generosità della collettività e degli Alpini per ottenere degli aiuti alimentari.

Gli stessi personaggi capaci di pretendere, sempre dalle istituzioni, uno stabile regalato che una volta ospitava famiglie in difficoltà proprio in un momento in cui sono in tanti ad essere in attesa per un alloggio popolare.

Pubblicità Pubblicità

Gli stessi che in ogni occasione pensano prima agli immigrati anziché agli italiani, attaccando chi come noi le consegne alimentari le fa a proprie spese per aiutare chi davvero ne ha bisogno“.

Il coordinatore provinciale delle tartarughe frecciate Filippo Castaldini commenta così la triste vicenda. I compagni ritirano la ‘brioche’ ma si guardano bene dal farsi una foto commemorativa con i più illustri rappresentanti del sentimento nazionale.

Quelli che, per capirci, portano il proprio sostegno indipendentemente dal colore politico del destinatario, capaci di andare oltre le offese di chi, dileggiandoli e offendendone continuamente la memoria storica, li chiama ‘assassini’.

Ieri dunque gli Alpini, oggi CasaPound: i “nemici” dei Centri Sociali continuano indistintamente a fare solidarietà ma gli antagonisti rispondono a bottigliate barricati in casa.

Dopo la consegna alimentare ricevuta il 7 aprile, questa mattina infatti Castaldini si è recato personalmente al Centro Sociale Bruno per portare, come avviene per decine di famiglie italiane, un aiuto alimentare.

Pubblicità Pubblicità

“I centri sociali pare non abbiamo gradito – spiega – e come ieri hanno rifiutato di fare la foto con gli ‘odiati’ Alpini – forse consapevoli della figuraccia – oggi hanno rifiutato il nostro aiuto lanciando diverse bottiglie e vetri nella mia direzione”

“Non sanno cosa voglia dire aiutare le famiglie italiane – continua il responsabile di CasaPound – non sanno cosa vuol dire dare in politica per la Polis perché da questa sono capaci solo di prendere.

Per questo lanciamo un appello a questi ragazzi: perché con i soldi ricavati dai concerti, dell’osteria ospitata nella struttura e delle tante attività remunerative non aiutano le famiglie italiane in difficoltà? Noi lo facciamo senza prendere un euro, pagandoci la sede e non chiedendo nulla in cambio”.

Incassare ma non dare (agli italiani). E’ questo, pare, il principio della solidarietà rossa, che al sostegno dei locali predilige il brilluccichio dell’abbraccio ‘interculturale’. Sempre a spese altrui, si intende. Alfieri dell’immigrazione incontrollata e del globalismo, salvo poi bussare alla porta dell’odiata Italia per chiedere aiuto.

Nel frattempo, le consegne a domicilio da parte di CasaPound continuano in questo momento difficile per il Trentino e per l’Italia: farmaci, mascherine, la consueta attività di consegna generi alimentari che nel periodo legato all’emergenza si è fatta più intensa e altre attività di sostegno alla popolazione.

Lo abbiamo visto e lo vediamo in queste settimane come in moltre altre occasioni. Dall’esperienza a Poggio Picenze durante il terremoto dell’Aquila, a Bondeno in Emilia Romagna e ad Amatrice, dove furono tra i primi a portare soccorso e aiuti anche dal Trentino Alto Adige.