I Servizi Sociali della Comunità della Val di Non in prima linea per fronteggiare solitudine, fragilità, bisogni

Sono numeri importanti quelli che riguardano i Servizi Sociali della Comunità della Val di Non in questo periodo: oltre 1.200 situazioni prese in carico tra persone anziane, minori, famiglie, persone disabili, fragili o in condizione di emarginazione e solitudine. Ognuna con esigenze diverse e tipologie di intervento sempre più personalizzate e mirate.

“La pandemia in atto comporta il rischio di compromettere relazioni tra le persone e legami socio-assistenziali – commenta Carmen Noldin, assessore alle politiche sociali nonché vicepresidente della Comunità della Val di Non –. Ma dobbiamo dire grazie a una fitta rete di collaborazioni, intessuta con i Comuni, il volontariato spontaneo, le associazioni di volontariato strutturate e grazie a un numero dedicato per l’emergenza che risponde ai bisogni delle persone e a un attento monitoraggio delle situazioni in carico al Servizio: tutto questo ha permesso di mantenere in vita una macchina organizzativa che sta dimostrando di funzionare ottimamente”.

Nell’emergenza attuale, il Servizio Sociale della Comunità sta infatti svolgendo un importante lavoro di monitoraggio a distanza a partire dagli anziani, quale categoria più fragile, rivisitando il servizio di assistenza domiciliare e garantendolo, in particolare, a quelle situazioni in cui la rete familiare non riesce a reggere o perché persone da sole non erano più in grado di gestirsi in autonomia.

“Ad oggi abbiamo oltre 100 casi attivi e seguiti a domicilio sul nostro territorio, a cui vanno aggiunti i 350 pasti che vengono quotidianamente distribuiti – prosegue Noldin –. Per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare, fiore all’occhiello del nostro territorio che permette di prendersi cura dell’anziano a casa propria, c’è da dire che, dopo un periodo iniziale in cui eravamo in grande difficoltà a reperire le mascherine chirurgiche per il personale preposto, ora la Protezione civile ci fornisce il fabbisogno settimanalmente, che si attesta intorno ai 300 pezzi a settimana” .

Per quanto riguarda il servizio “Resta a casa, passo io”, la Comunità di Valle ha ricevuto oltre 100 richieste ai numeri dedicati 0463.601639 e 345.3762686. La maggior parte di queste riguardano la consegna di farmaci e della spesa alimentare a domicilio.

“Abbiamo risposto attivando la rete dei volontari locali organizzati dai singoli Comuni e dalle associazioni in loco – aggiunge l’assessore –. Le persone chiamano, vedono il Servizio come un sicuro punto di riferimento e trovano una risposta concreta ai loro bisogni, ma anche un supporto relazionale”.

In questo momento difficile per tutti, ma ancora di più per chi vive situazioni complicate, vengono inoltre supportate telefonicamente dalle assistenti sociali anche alcune famiglie con minori. “Nelle situazioni più delicate e fragili – spiega Carmen Noldin – sono stati definiti dei progetti individualizzati di presa in carico a distanza, grazie alla collaborazione delle Cooperative sociali del nostro territorio, che attraverso le nuove tecnologie offrono un significativo supporto educativo e un importante sostegno sia ai genitori che ai ragazzi”.

“Le famiglie che hanno al loro interno persone disabili, poi, sono state valutate più volte in questo mese, in modo da bilanciare il loro bisogno e la loro capacità di tenuta in rapporto al contenimento del rischio di contagio – prosegue la vicepresidente della Comunità –. Anche su questo tipo di utenza sono stati costruiti e condivisi con il terzo settore degli specifici progetti individualizzati, continuamente rivisitati in funzione dell’evoluzione dei bisogni”.

A partire da ieri si è aggiunto infine il servizio “Bonus alimentare” che supporta i nuclei o le persone che non sono in grado di inviare la relativa domanda online in Provincia, oltre alla validazione della domanda stessa da parte del Servizio sociale.

Il numero telefonico a cui rivolgersi per questo tipo di bisogno è il seguente lo 0463.601638 cui risponderà un operatore del Servizio sociale della Comunità della Val di Non oppure lo 0463.424348, al quale risponderà invece un operatore dello Sportello periferico della Provincia.

Per informazioni relative al “Bonus alimentare” è possibile anche contattare il numero verde 800 903 606.