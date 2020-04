Scontro Fausto Manzana e sindacati sull’anticipo della cassa integrazione

Nella fase straordinaria in cui si sta trovando il Paese, a causa dell’emergenza Coronavirus, il presidente del Gruppo GPI Fausto Manzana replica alle dichiarazioni della Cgil del Trentino e della categoria dei metalmeccanici FIOM.

La questione sollevata riguarda la richiesta del Gruppo di accedere al Fondo di Integrazione Salariale, chiedendo però il pagamento diretto dell’INPS.

La scelta di GPI, di non anticipare la corresponsione della cassa integrazione, è dettata dall’esigenza di non fermarsi all’immediato, ma di guardare allo scenario futuro. “Al momento non sono chiari i tempi di risposta da parte dell’INPS come non sono chiare le procedure. Anticipare il trattamento significherebbe preferire il sostegno subito, a scapito però della robustezza dell’Azienda. Purtroppo – afferma Manzana – la normativa nazionale è lacunosa e non adeguata. Con l’anticipo rischiamo di non essere in grado di reagire sul medio – lungo periodo soprattutto laddove la norma fa riferimento alle risorse disponibili e a tempi quanto mai improbabili”.

Pubblicità Pubblicità

“L’azienda GPI non ha mai lasciato soli i propri Collaboratori ed applicherà con puntualità tutto quanto sarà possibile per supportare i propri dipendenti in questo momento così critico, il Gruppo GPI ha superato le 6000 unità e non può certo affidarsi a pareri o interpretazioni” prosegue il Presidente Manzana.

Quanto al riferimento al ruolo di presidente di Confindustria Trento, aggiunge: “Ogni azienda, ogni situazione deve essere analizzata singolarmente con serietà e completezza. Dal canto suo GPI conferma che fino a quando non sarà chiaro come e quando si uscirà da questa crisi il Gruppo GPI non anticiperà. Questa è la prima volta nella storia di GPI che vengono utilizzati degli ammortizzatori sociali e lo si fa in un contesto molto delicato e molto particolare. L’obiettivo dell’Azienda è quello di essere in grado di dare risposte anche tra mesi. Credo che questo possa essere considerato un valore anche dai Collaboratori di GPI”.

Il Presidente di Confindustria dovrebbe essere un esempio positivo e non negativo col rischio che altri associati possano emularlo con la considerazione… “ se lo fa il presidente”.

Va ricordato che La Gpi è la prima azienda trentina ad aver messo in cassa integrazione i propri dipendenti senza anticipare nulla.

Il altre parole 3100 dipendenti dei Cup di molte città italiane tra le quali Trento, per ricevere l’assegno dovranno aspettare che l’Inps abbia i soldi per pagarlo.

Pubblicità Pubblicità

Nell’articolo di ieri denunciavamo come il lavoratore finisca per essere garante di Stato e Inps, si diceva anche che al momento i soldi a copertura della cassa non ci sono e che lo Stato e l’Inps sono dovuti ricorrere ad un prestito bancario.

Da Trento Fausto Manzana, presidente di Confindustria e di Gpi decide di accreditare solo il corrispondente delle ore lavorate e l’integrazione chissà quando arriverà.

Solo a Trento ci sono 110 dipendenti che per le prossime 9 settimane lavoreranno dal 20 al 50% in meno e che con la richiesta di Gpi del pagamento diretto da parte dell’Inps, dovranno aspettare molto tempo prima di ricevere gli accrediti.

Atteggiamento ingiustificabile secondo molti, considerato che la Gpi presieduta da Manzana è un’azienda solida e con ottimi bilanci, fatturati in crescita e senza alcun problema di liquidità.

A segnalare l’accaduto è stata una nota diffusa nella serata di ieri dalla Cgil che però è una denuncia a metà.

Si parla della decisione della Gpi, ma non si cita il suo presidente: potrebbe essere un’ulteriore conferma di come la Cgil insieme agli altri sindacati, vada a braccetto col padronato?

Il comportamento del presidente di confindustria è in netto contrasto con quello del suo collega Mario Biasutti Ad di Mabi International che pagherà di tasca propria gli stipendi a 250 dipendenti che lavoreranno comunque a orario ridotto.