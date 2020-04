Come creare in casa il gel disinfettante per le mani

In un periodo dove i gel disinfettanti sembrano essere difficilmente reperibili online e nei negozi, su internet hanno iniziato a spopolare innumerevoli ricette (più o meno valide) per la creazione di questi gel in casa.



E, dato che stare chiusi nella propria abitazione non è piacevole per nessuno (ma fondamentale in questo momento!), perché non dilettarsi nella creazione di questi gel anche solo per passare qualche ora oltre che per ideare delle valide alternative a quelli disponibili nei negozi?

Ovviamente, per stare sicuri, bisogna affidarsi alla ricetta diffusa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e/o quantomeno a quelle dotate di simili procedimenti e ingredienti stando bene attenti a non diventare dei “piccoli chimici” per poi rischiare di esagerare e fare più danni che altro.

Ecco la ricetta dell’OMS per un litro di disinfettante:

1) 833,3 ml di alcol etilico al 96%

2) 41,7 ml di acqua ossigenata al 3%

3) 14,5 ml di glicerina al 98%

4) acqua distillata oppure acqua bollita e raffreddata fino ad arrivare ad 1 litro.

Un’altra valida alternativa, uscita sul canale YouTube di Willwoosh, invece, prevede:

1) Alcol 70 ml

2) Acqua 25 ml

3) Idroetilcellulosa 1 g

4) Glicerina vegetale 5 ml

5) Oli essenziali

Entrambe le ricette (provate!) sono ottime e semplici da preparare se si segue con attenzione e precisione l’intero procedimento.

Di conseguenza, un po’ per passarci il tempo e un po’ perché la premura non è mai troppa, se si vuole provare a sperimentare queste due procedimenti il risultato può lasciare tutti molto soddisfatti.