Abbandonati tra i rifiuti alimenti commestibili in via Maccani

Se la cosa è anomala in tempi normali diventa davvero deprecabile in tempi di emergenza. Per ironia della sorte la provincia di Trento da oggi accoglierà le domande delle famiglie bisognose che riceveranno sul loro conto corrente da 40 euro a 100 euro alla settimana.

Fra queste probabilmente ci sarà anche la famiglia che ha inopportunamente abbandonato degli alimenti commestibili nel bidone delle immondizie.

Fa specie sapere che i protagonisti di questo nuovo spreco sono sempre gli stessi.

Da tempo ormai nell’area rifiuti della palazzina di via Maccani 92, poco dopo la rotonda, vengono abbandonati generi alimentari che non sono scaduti e che quindi sono perfettamente commestibili.

«La merce è ancora nel bidone, visibile per gli increduli e i soliti buonisti, ormai succede spesso, mi sembra una cosa ripetitiva, ma tanto nessuno controlla nel bidone, e tutto passa sotto silenzio anche quando gli stessi che portano gli alimenti si accorgono che finiscono nei rifiuti. Sono stato in silenzio per molto tempo, ma ora in questo periodo di grave emergenza la cosa fa ancora più schifo» – scrive il nostro lettore che conferma che la parte fotografata è solo una parte che è nel bidone.

I prodotti buttati nelle immondizie provengono da famiglie per lo più extracomunitarie a cui qualche qualche associazione fa la consegna quasi settimanalmente. Un costume che adesso deve finire nel rispetto dei cittadini che seguono le regole fino in fondo a costo di sacrifici per il bene della comunità

Del problema il nostro giornale se n’era occupato nel giugno del 2019 con due articoli

I due articoli avevano sollevato un «polverone» mediatico che aveva coinvolto i vertici di «Trentino solidale» che si erano difesi affermando che da tempo l’associazione non consegna più pacchi a domicilio.

I testimoni che hanno inviato la nuova testimonianza fotografica al numero whatsApp della redazione (3922640625) parlano di un furgoncino bianco senza nessuna scritta che consegna i pacchi alle famiglie bisognose anche in questo periodo.

Sono generi alimentari che vengono regalati alle famiglie indigenti che ne fanno richiesta e che ne hanno diritto in base a specifici requisiti.

Tutto allora era partito grazie al senso civico di un cittadino che attraverso un report fotografico aveva denunciato come da tempo nell’area rifiuti della stessa palazzina di via Maccani 92 venissero abbandonati generi alimentari che non sono scaduti e che quindi sono perfettamente commestibili.

Da un altro lettore che risiede sempre nello stesso condominio arriva un’altra denuncia: «Io abito in via Maccani 92 e spesso vedo persone extracomunitari che non dividono nulla nel sacco blu della plastica dove ho trovato persino pantaloni e scarpe. Se è possibile la polizia dovrebbe fare più controlli visto che ci sono bambini e persone che hanno bisogno di essere più tranquilli!!»