Psicologi per i Popoli – Trentino ODV, tre vademecum per il supporto nell’emergenza sanitaria

Intervengono in caso di emergenza, come calamità naturali o prodotte dall’uomo, gravi incidenti e morti violente: sono gli Psicologi per i Popoli, che mettono a servizio le proprie competenze in situazioni critiche fortemente stressanti, quando individui o comunità si trovano ad affrontare avversità improvvise e urgenti.

O invisibili, come l’emergenza attuale, che pone quesiti inediti e sfide future tutte da studiare anche per la psicologia.

Come associazione, convenzionata con la Protezione Civile di Trento e federata con la Federazione nazionale di Psicologi per i Popoli, questi “professionisti volontari” si occupano non solo dell’immediatezza delle calamità, ma anche del post-emergenza e del ritorno alla normalità, oltre a promuovere la formazione dei propri volontari e di altre associazioni ed enti.

In queste settimane, anche tramite il servizio di ascolto e sostegno psicologico attivato nell’iniziativa #Restaacasa, passo io del Servizio Politiche Sociali della Provincia, hanno recepito dalle famiglie, che cercano il loro sostegno, diverse difficoltà nel gestire la nuova e particolare esperienza legata alle restrizioni per il covid-19 e per questo hanno pensato di elaborare tre vademecum con consigli e indicazioni per affrontare più serenamente quanto sta avvenendo.

Destinati alle famiglie con bambini, agli adolescenti e al mondo della scuola, i tre vademecum sono stati predisposti in collaborazione con l’Ordine degli psicologi di Trento e anche tradotti, e presto saranno diffusi, in tedesco e francese da due gruppi di studenti delle classi 4^ C e 5^ C del Liceo linguistico “S.M. Scholl” di Trento.

L’opuscolo dedicato alla scuola è stato redatto in collaborazione anche con IPRASE, in questo delicato momento in cui l’attività della scuola a distanza rappresenta una risorsa per tenere viva la relazione con gli studenti e le loro famiglie.

Il vademecum rivolto agli adolescenti, inoltre, è stato rielaborato in chiave social, adattandolo nei formati adeguati ad una migliore fruizione da parte dei giovani, grazie alla collaborazione di alcuni piani giovani di zona, in particolare il piano Giovani di Zona Piana Rotaliana e Pergine Giovani.

A questo link i vademecum