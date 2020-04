La scuola ai tempi del Coronavirus: si va verso il «tutti promossi»

Il decreto nazionale del ministero sulle modalità di proseguimento della scuola è atteso a giorni.

Nella bozza del decreto si parla già di alcuni temi: se non si dovesse tornare a scuola entro il 18 maggio l’esame di maturità consisterà in un solo esame orale a distanza.

Nel caso i cui gli studenti tornassero in classe, la seconda prova sarà preparata dalle varie commissioni che avranno al loro interno un solo membro esterno. Gli esami di terza media saranno semplificati e nelle classi intermedie saranno cancellate le bocciature.

Pubblicità Pubblicità

La soprintendente scolastica, Viviana Sbardella, intervenuta nel corso della conferenza stampa, ha evidenziato lo sforzo del mondo scolastico trentino per continuare a garantire la didattica. “La scuola non è in vacanza – ha detto – e gli studenti comunque continuano a lavorare e a studiare. Ringrazio gli insegnanti che in condizioni non ottimali stanno portando avanti questo anno scolastico. Sulle valutazioni finali – ha detto la soprintendente – vedremo anche quanto si decide a livello nazionale, ma ricordo ai ragazzi che prepararsi e studiare non serve solo ad ottenere un voto”.

«Intanto – ha aggiunto – sulle lezioni a distanza che sono state avviate, dico che è importante che ci sia una continuità nell’impegno dei ragazzi e vedo una grande volontà da parte dei docenti ad adattarsi a una situazione nuova. Tutti stanno facendo del loro meglio. La valutazione? Arriverà il momento della valutazione e questo è un passaggio molto delicato, attendiamo il decreto della ministra dell’istruzione. Quando sento solo dire che tutti vengono ammessi alla classe successiva, un po’ mi spiace perché sembra quasi si voglia svilire il lavoro fatto dai ragazzi. I ragazzi si stanno impegnando e anche loro in condizioni non ottimali portano avanti l’anno scolastico. Ovviamente i criteri degli scorsi anni non possono essere quelli di quest’anno per la valutazione. Stiamo riflettendo sulle modalità su come procedere nella nostra provincia alla valutazione, ma dico che non è il timore della bocciatura l’arma con cui un docente convince lo studente a studiare.

Sarà difficile prendere decisioni negative per lo studente perché le regole sono state cambiate durante il gioco, in ogni caso faccio un appello al senso di responsabilità dei nostri ragazzi».

Sugli esami di stato la normativa è nazionale e «la Provincia si dovrà adeguare». L’idea ormai comune è che si vada verso un «tutti promossi»