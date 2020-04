Emergenza coronavirus, Menegatti: «Cancellare gli affitti e condono fiscale. La beffa dei 600 euro»

Stato che vai soluzione che trovi.

Per esempio nella Repubblica Domenicana dopo aver adottato il provvedimento di chiusura generalizzata per bloccare il diffondersi del coronavirus hanno semplicemente bloccato per tre mesi i pagamenti degli affitti, degli stipendi, delle utenze. Il governo nel mentre bonifica il 70% dello stipendio ai lavoratori dipendenti.

A raccontarlo è Antonio Menegatti (foto) storico commerciante trentino che ha iniziato una battaglia a favore di interventi più incisivi a favore del commercio trentino. “ Con la chiusura forzata hanno tolto la liquidità agli operatori e senza denaro liquido si blocca tutto il meccanismo dei pagamenti. Non serve posticipare le scadenze, perché alla fine bisogna comunque pagarle, si deve arrivare ad una cancellazione totale di tutte le pendenze per un trimestre.”

Ci spieghi meglio: “Gli affitti devono essere cancellati per il periodo di chiusura e per un mese dopo la riapertura. Sulle scadenze fiscali ci dev’essere un condono e per essere più chiari non si pagano più. In questo frangente non deve più esistere il protesto o il fallimento, anzi i fornitori dovrebbero essere obbligati a ritirare la merce invenduta: abbiamo i magazzini pieni di abbigliamento primaverile che non si venderà più.”

Altre proposte? “Se il proprietario dei locali si rifiuta di trattare l’affitto, bisogna ipotizzare la confisca della proprietà e poi dobbiamo rivedere i valori catastali. Ci sono dei locali costati 100 milioni sui quali si incassano da anni affitti di 5 mila euro al mese. Se gli affitti sono sempre stati pagati, rifiutarsi oggi di venire incontro all’affittuario è un atteggiamento criminale.”

Lo Stato però vi versa 600 euro. “Una presa per i fondelli. Ho fatto appello ai commercianti perché li rifiutino in quanto lesivi della nostra dignità. Mi chiedo quanti affitti di quella cifra si stanno pagando a Trento, oppure quale stipendio di un dipendente si salda con 600 euro ? E poi c’è la beffa. I 600 euro sono vincolati al merito creditizio. Per averli bisogna non aver pendenze con lo Stato. Ora quanti commercianti non hanno in corso rateizzazioni di imposte o di bollette; oppure esposizioni bancarie. Alla fine quell’accredito sarà cosa di pochi: solo fumo negli occhi. Lo Stato a breve dovrebbe in prima istanza immettere liquidità nelle casse delle aziende e poi in seconda battuta rendersi garante per dei prestiti trentennali. È l’unica maniera di tenere il tessuto economico del paese in piedi.”

Crede nella ripresa? “Alle condizioni attuali stanno uccidendo la metà delle realtà commerciali trentine, in attesa della ripresa ci sarà la seconda agonia con altre chiusure. Prima che la gente ritorni a frequentare bar e ristoranti come prima passerà molto tempo, come per rivedere i mercati affollati. Mi domando in quanti proveranno un capo d’abbigliamento a cuor leggero. Finirà che ce ne sarà uno in esposizione e si venderanno solo quelli sigillati, si dovranno indossare i guanti e disinfettarsi: ci aspettano ancora mesi disastrosi.”.

Il pericolo anche in Trentino è che gli aiuti vadano solo ai ricchi. Per ricevere un qualsiasi finanziamento del progetto #ripresatrentino è necessario infatti prestare agli istituti di credito partecipanti il 20% delle garanzie. Questo significa che solo gli imprenditori non gravati da altri mutui, fidi o anticipi fatture, o che sono proprietari di immobili messi a garanzia del prestito, potranno accedere all’operazione creata dalla provincia autonoma di Trento a sostegno delle imprese.

Gli altri se la dovranno cavare con le proprie forze, se riapriranno le loro aziende.