Dietrofront del garante dei minori che scrive al governatore Fugatti: «Ripristinare gli incontri tra figli e famigliari»

Improvviso cambio di posizione del Garante dei Minori di Trento. Folgorato sulla via di Damasco.

Incalzato dalla istanza dall’avvocato Donatella Bussolati il Garante dei diritti dei minori accoglie l’istanza di ripristino degli incontri genitori – figli e scrive al Presidente della Provincia autonoma di Trento. (qui la sua lettera)

«Vediamo in questa decisione un valido precedente da emulare e ricalcare in tutte le Regioni di Italia» – afferma Gabriella Maffioletti (nella foto) delegata regionale di Adiantum e portavoce del Movimento Giustizia Sociale

Pubblicità Pubblicità

Le misure restrittive e di contenimento adottate dalla Provincia Autonoma di Trento con apposita circolare hanno comportato al loro seguito la sospensione totale fino a data da destinarsi anche degli incontri previsti e calendarizzati tra genitori e figli nel così detto “spazio neutro” e con essi la negazione della possibilità di rientro il fine settimana dei minori nelle rispettive famiglie secondo quanto stabilito dalla Autorità Giudiziaria attraverso Decreto.

«Questa scelta tranciante operata in maniera unilaterale ha sollevato le giuste contestazioni da parte di molti genitori da noi assistiti e tutelati in quanto si sono visti ulteriormente privati di quelli che sono già diritti spesso arbitrariamente violati nell’esercizio del loro legittimo diritto alla genitorialità fino alla negazione totale della visita» – aggiunge Maffioletti

Dopo aver avanzato istanza alla provincia Autonoma di Trento per chiedere o il ricollocamento nelle famiglie dei minori allontanati non per gravi motivi o il ripristino immediato degli incontri protetti, ricevendo un diniego motivato anche da un parere del Garante dei diritti dei minori, l’avv. Bussolati Donatella aveva immediatamente chiesto chiarimento al Garante dei Minori di Trento su come mai i decreti dei Tribunali e delle Corti di Appello avessero potere vincolante nell’impedire un intervento di ricollocamento dei minori nelle proprie famiglie e non invece per fare rispettare le disposizioni previste dall’Autorità giudiziaria tramite Decreto e che stabiliscono la continuità delle relazioni genitore – figlio mediante gli incontri calendarizzati per tutti quei minori collocati nelle comunità o nelle famiglie affidatarie la cui gestione è affidata dal Giudice ai servizi sociali territoriali.

A seguito delle osservazione dell’avvocato il garante dei minori Fabio Biasi ha preso posizione facendo un clamoroso dietrofront chiedendo in prima persona, nel suo ruolo istituzionale, alla Provincia di verificare la possibilità di riprendere gli incontri garantendo cosi’ il diritto alla famiglia dei minori non meno importante di quello alla salute e chiarendo che può comunque essere contemperato, come indicato dall’avvocato Bussolati, con la predisposizione di strumenti igienici di prevenzione del contagio e di ripristinare gli incontri protetti.

«Sono felice di annunciare questa risposta positiva ed emblematica come rappresentante del Movimento Giustizia Sociale perché il nostro obiettivo primario è la creazione di un dialogo costruttivo con le Istituzioni per dare voce alle istanze che arrivano dai cittadini e assicurare sempre un maggior soddisfacimento delle esigenze dei singoli nel rispetto dei diritti e delle Autorità.» – dichiara ancora Maffioletti che aggiunge: « Voglio sperare che questo primo importante passo di accoglimento dell’istanza proposta dal nostro legale sia da intendere come una prima importante conquista nella riaffermazione della tutela del supremo diritto del minore così come sancito dal diritto di famiglia e del Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia anche e soprattutto ora che proprio a seguito dell’emergenza Covid-19 molti più genitori e nuclei famigliari rischiano di divenire ancora più vulnerabili e più fragili. Questo parere servirà sicuramente da apripista per tutti le Associazioni e Movimenti di attivisti sul tema che stanno proprio in questi giorni chiedendo di intervenire agli Organismi Istituzionali preposti per ripristinare le visite interrotte tra genitore e figlio e per noi rappresenta una alba di un nuovo Orizzonte».