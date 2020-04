Coronavirus: la confusione delle mascherine

Evidentemente nella lotta contro il coronavirus il “modello Corea”, che ha consentito ad un paese popolato quasi quanto l’Italia, di vincere la sua battaglia in meno di un mese, non è facilmente adottabile dai paesi occidentali.

L’Italia, suo malgrado, è il primo paese in Occidente che, pur in ritardo, sta facendo qualche tentativo con lo sguardo al modello Corea. Il quale modello, in parole povere, significa più test, più mascherine, più disciplina e più tracciabilità dei contatti.

Vedremo se gli altri paesi occidentali che, fortuna loro, hanno un vantaggioso ritardo nella diffusione del virus, riusciranno a fare meglio di noi.

Ora, fatta questa premessa di carattere generale, cosa può fare un piccolo Comune delle nostre valli, che dopo 40 giorni dal primo caso in Lombardia non ha ancora avuto contagi?

Che non debba abbassare la guardia o fare imprudenze è del tutto ovvio. In realtà dovrebbe fare di più: sfruttare il vantaggio temporale che ha, guardando diligentemente al modello Corea. Non con il numero di test o con la tracciabilità, che per ovvi motivi non dipendono da noi, ma con mascherine e disciplina.

Non so se avete notato ma, dopo più di un mese dall’inizio dei contagi, esperti, pseudo-esperti, giornalisti e passaparola non insistono più tanto sulla presunta inutilità delle mascherine. Che strano!

Ci dicevano che le mascherine servivano solo per le persone con sintomi e per il personale sanitario che veniva a contatto con gli infetti.

Eppure notavamo ogni giorno che in Cina e in Corea tutti le indossavano. Qualcuno poi cominciò a pensare che se il virus, oltre alla barriera della mascherina indossata dalla persona infetta, avesse incontrato anche la barriera della persona non infetta, forse avrebbe avuto meno probabilità di contagiare.

E qualcuno cominciò timidamente ma caparbiamente ad indossarle. Nel frattempo alcuni si permettevano di sospettare che forse l’insistenza nel dire che non servivano era solo una pietosa bugia per non dire che di mascherine non ce n’erano.

E non ce ne sono purtroppo!

Poi qualcuno ha cominciato sempre più insistentemente a parlare di asintomatici e pre-sintomatici. Numeri molto alti! Anche più di un milione, qualcuno stima. E a quel punto non aveva più alcun senso continuare a dire che le mascherine non servivano…

Perchè se ogni persona, inconsapevolmente, può essere un asintomatico, allora sarebbe meglio che tutte le persone, nel caso di inevitabili contatti ravvicinati, indossassero la mascherina.

Ma le mascherine non ci sono, replicherà qualcuno.

E allora non scoraggiamo chi, piuttosto di niente, si ingegna a confezionarsi alla meglio una mascherina, o chi in mancanza d’altro usa uno scalda-collo o una sciarpa.

Almeno concedeteci il beneficio del dubbio e lasciateci dire che una qualche protezione, anche senza certificazione e marchio CE, forse è meglio di niente, a meno che non riusciate a convincerci del contrario.

Articolo realizzato in collaborazione con Valentino Zambotti