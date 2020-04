Trasporti, crolla del 70% il fatturato: «Governo deve fare di più»

La chiusura forzata di quasi tutte le attività produttive, ha avuto una ripercussione negativa anche sul mondo dei trasporti, dove il calo di fatturato di questo periodo è calcolato in un – 70% che rischia di aprire la crisi in un settore fondamentale per l’economia italiana.

A questo proposito riportiamo la nota dell’associazione nazionale di categoria Anita ( Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici) , il cui presidente è tThomas Baumgartner (foto) titolare dell’azienda di trasporti Fercam: “ Chiediamo al Governo di aumentare adeguatamente il Fondo del Ministero dei Trasporti, previsto per le imprese iscritte all’Albo, per garantire lo sconto massimo dei pedaggi autostradali già accordato, contestualmente all’esonero totale del pagamento per i mesi di aprile e maggio. Chiediamo il temporaneo esonero dalle accise sul gasolio. Sono necessari anche la de-contribuzione degli oneri sociali, da imputare a carico dello Stato e interventi sui costi dei traghetti per garantire la continuità territoriale per le isole”.

Ma la situazione non è migliore nemmeno per il settore del trasporto di prodotti freschi: “Le nostre aziende specializzate nel trasporto di alimentari freschi, oltre al forte calo del fatturato, subiscono enormi costi per lo sbilanciamento dei flussi di traffico, i percorsi a vuoto, i lunghi tempi di attesa presso gli stabilimenti aziendali e le frontiere” spiega Umberto Torello, presidente di Anita-Transfrigoroute Italia. “Non possiamo continuare a fornire servizi di trasporto per garantire l’approvvigionamento dei prodotti alimentari in assenza di un adeguato sostegno economico e finanziario da parte dello Stato”.

Pubblicità Pubblicità

Per Anita l’intervento governativo non può essere solo quello di spostare i termini di pagamento di oneri e tributi per lo Stato.

Inoltre contributi in conto gestione per le imprese sono irrisori e lo slittamento delle scadenze dei prestiti rateali e mutui non è previsto per le grandi imprese.

Vedremo se nell’assestamento degli interventi del Decreto Cura Italia, ci sarà spazio anche per queste richieste.

Pubblicità Pubblicità