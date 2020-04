Al Cfp Enaip Alberghiero di Ossana si fa didattica a distanza. Il direttore Branz: «Manteniamo le relazioni»

“Siamo quelli di sempre: una piccola scuola attenta ai bisogni di ogni allievo, un istituto in cui lo studente è al centro, con una maggiore definizione dei bisogni didattici e la capacità di delineare per ognuno un percorso personalizzato. Ci prendiamo cura degli allievi e delle famiglie, specialmente in questi momenti di ansia e incertezza, inediti per tutti noi”.

Parola di Luca Branz, direttore del Cfp Enaip Alberghiero di Ossana, una scuola professionale decentrata e di piccole dimensioni e proprio per questo più agile nel cambiare e più attenta nel seguire gli allievi. Anche e soprattutto in tempi di pandemia.

In particolare la scuola solandra riesce a mantenere i contatti e la linea didattica con l’aiuto delle tecnologie. “Evidenziamo l’importanza della scuola con gli insegnanti che sono autentici formatori, oltre la didattica e con riguardo all’individuo e alla persona – continua Branz –. La scuola piccola lo può fare. A Ossana, in un momento come questo, abbiamo attivato le forme di didattica a distanza mantenendo relazioni che oggi sono ancora più importanti a supporto dei ragazzi”.

La formazione professionale è affiancata poi, in un momento storico impattante, a percorsi di riflessione sul tempo presente: “La parte tecnologica ci aiuta con le lezioni e le interrogazioni, ma anche a riflettere, consapevoli che non siamo fuori dal mondo, indagando gli stati d’animo e superando il momento. Rafforziamo insomma ogni allievo, compresi quelli con bisogni educativi speciali. Con l’inclusione come termine principale della sfida, per merito degli insegnanti e attingendo alle loro risorse tecnologiche e soprattutto umane”.

Naturalmente, un pensiero fiducioso verso il futuro non manca: “Il momento in cui rientreremo in classe sarà vissuto con gioia e un sentimento di liberazione, ma c’è anche la preoccupazione che non saremo più gli stessi. Ancora una volta una scuola piccola come la nostra di Ossana potrà fare la differenza, prendendosi cura dei ragazzi e delle loro famiglie, lontani dai grossi centri ma per questa specificità, più umani, più vicini e più flessibili”.

Ci sarà comunque da lavorare. “L’augurio è che la nuova generazione saprà trarre qualcosa da questo cambiamento in termini di attenzione e sostegno al territorio, insieme agli altri attori nel mondo del turismo – conclude Branz –. Speriamo che questo sia compreso da tutti, anche nel momento delicato della scelta della scuola dopo le medie, considerando i gusti, il piacere, lo star bene dei ragazzi: valori che anche nelle storie di tanti ex studenti ritroviamo. Cose che, ora ci rendiamo conto quanto ci mancano”.

