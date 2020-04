Oggi la giornata, dedicata all’autismo. Alessia Ambrosi: una donna che fa politica e si occupa di temi importanti come l’immigrazione e la disabilità

Oggi, 2 Aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo o meglio definito come Disturbo dello Spettro dell’Autismo.

Il nostro giornale in questa importante data ha voluto ospitare il consigliere provinciale della lega Alessia Ambrosi, che si occupa da diverso tempo e in modo molto attivo oltre che del grande tema dell’immigrazione, anche del mondo della disabilità.

L’autismo, non bisogna assolutamente confondere con altri disturbi come ad esempio il ritardo mentale. Esistono infatti molti esempi di soggetti autistici molto più intelligenti del normale.

Il Disturbo dello Spettro dell’Autismo, innanzitutto, si caratterizza per diversi aspetti, tra cui i più importanti possono essere: Deficit nella comunicazione e relazione sociale, nella reciprocità emotiva, nell’avere e/o mantenere comportamenti appropriati, nella ristrettezza e nella ripetitività degli interessi.

Nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) la diagnosi di Disturbi dello Spettro Autistico include, oltre il Disturbo Autistico, la Sindrome di Asperger, il Disturbo disintegrativo dell’infanzia, e Disturbi pervasivi dello sviluppo non altrimenti specificati che verranno poi approfonditi in altri articoli rispetto anche ai progetti in atto dalla politica di oggi.

La prima domanda che rivolgiamo ad Alessia Ambrosi riguarda il modo di affrontare oggi il mondo della disabilità: queste persone possono essere una risorsa per la società?

”Innanzitutto è importante proprio oggi parlare dell’autismo. Questa giornata è stata istituita nel 2007 grazie all’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone che soffrono di questo deficit. E’ importante ricordare anche la FIA (Fondazione Italiana Autismo) che si occupa non solo di migliorare la qualità della vita di persone con sindrome dello spettro dell’autismo, ma anche delle loro famiglie e non per ultimo, di sostenere la ricerca in questo ambito anche perché le statistiche ci dicono che in Italia 1 bambino su 77 tra i 7 e i 9 anni presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, i quali sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

in ogni caso, mi occupo di autismo e disabilità da quando ho iniziato a fare atti politici e sono convinta che produrre progetti con al centro la persona, e in questo caso con disabilità, sia non solo sinonimo di umanità e lungimiranza, ma anche e soprattutto buon governo. Ho sempre sostenuto che i disabili, i portatori di handicap, sono una ricchezza immensa e fanno parte del nostro mondo, non sono un mondo a parte. Chi non li frequenta a volte non riesce a rendersi conto del patrimonio di ricchezza e di sensibilità che sono capaci di donarci ogni giorno. Compito della buona politica è venire incontro a questo patrimonio, e aiutare le famiglie che si fanno carico di queste situazioni. È questa una battaglia che potrebbe unire destra e sinistra. E il miracolo è che a volte ci riusciamo!..”.

Quindi la politica che cos’è per lei?

“Non è tutto, ma è tanto. È il senso del mio impegno civile della mia passione per le buone cause e per i bisogni dell’altro. Una bellissima esperienza, che ovviamente crea anche tensione. Ma adoro poter essere utile alla mia collettività”.

Quali sono i suoi obiettivi e quelli del suo gruppo di riferimento politico?

“Un Trentino più giusto che metta la gente di qui al primo posto senza mangiatoie per clandestini. Che non sprechi i soldi dei contribuenti ma li utilizzi per far crescere sempre di più la nostra terra. Che abbia nella corretta amministrazione, nel rispetto della legge e dell’ordine i suoi riferimenti”.

La sua idea della posizione della donna nella politica?

“Sono a favore del merito, non certo a favore delle quote rosa. Le donne non hanno bisogno della carità di nessuno. Sono oggi perfettamente in grado di farsi valere. Dobbiamo essere capaci di farcela con le nostre forze: gli uomini ci rispettino!”.

Sono importanti per lei i sogni da realizzare (sogni intesi come obiettivi difficili o apparentemente da realizzare)?

“Molto. Io intanto lo vivo già un piccolo sogno. Da segretaria di una piccola sezione nella Valle dei Laghi sono stata eletta consigliere provinciale. Resto umile, resto con i piedi per terra, non dimentico nemmeno per un secondo il rapporto con la mia base di riferimento. Se sogno ancora altro? Lo vedremo: preferisco prima fare, e poi parlare”.

Quali erano i suoi sogni da ragazza ? Ne ha realizzati almeno uno? E ora i suoi sogni quali sono ?

“Come persona il mio sogno era costruire una mia famiglia. Ed è il sogno più bello che sia riuscita a realizzare. Auguro a tutte e tutti di farcela! Ora sto vivendo un altro piccolo grande sogno: da segretaria di una piccola sezione nella Valle dei Laghi sono stata eletta consigliere provinciale. Resto umile, resto con i piedi per terra, non dimentico nemmeno per un secondo il rapporto con la mia base di riferimento. Se sogno ancora altro? Lo vedremo: preferisco prima fare, e poi parlare”.

Come concilia lavoro famiglia e politica?

“A volte per noi donne non è semplice tenere tutto insieme. Anche io, come tutte, in certe situazioni non sempre riesco a districarmi al meglio. In ogni caso la famiglia è una base importante, fondamentale, è la stella polare che mi aiuta a reggere tutti gli impegni e le tensioni che ci sono fuori”.

Ammirando tutte le persone che con passione e impegno si dedicano al bene della nostra comunità ricordiamo la mail emergenza_covid@lavocedeltrentino.it per rivolgere domande rispetto all’emergenza del COVID-19