Coronavirus, 14 decessi e 114 contagi in Trentino. Fugatti furibondo: «Dovete stare a casa!»

Ad oggi giovedì 2 aprile 2020 in Trentino il numero di persone contagiate da Coronavirus è arrivato a quota 2785.

Oggi sono stati registrati 114 casi in più rispetto a ieri. 111 casi trovati positivi al tampone, mentre 3 senza.

Il numero dei tamponi negli ultimi giorni è aumentato di molto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 800 tamponi. La percentuale quindi in tal senso scende.

«Sarà importante questo week end e la prossima settimana per vedere l’andamento definitivo del virus. Ma mi dicono che ci sono troppe persone in giro, questo non va bene. Se continuiamo così questa storia non finisce più. Se non rispettiamo queste regole le scuole non riapriranno più, e nessuno potrà camminare nei parchi o aprire i propri negozi» – ha tuonato Fugatti.

È stato molto duro l’appello del governatore che ha parlato di «comportamento irresponsabile di alcuni cittadini». «Serve rispetto per chi è in ospedale, per i suoi famigliari e per chi è in prima linea.»

Sarà inoltre attivata un’ iniziativa per le famiglie che sono in difficoltà accreditando probabilmente su conto corrente oppure attraverso una carta elettronica da 40 a 100 euro settimanali.

Lunedì sarà online la piattaforma dove è possibile richiedere il servizio. Basterà una semplice autocertificazione e dopo un controllo degli assistenti sociali la famiglia potrà andare al supermercato a fare la spesa «gratuitamente»

Presente alla conferenza anche il questore di Trento Cravovia che ha confermato che aumenteranno i dispositivi di controllo da parte delle forze dell’ordine nella prossima settimana con l’approssimarsi delle feste pasquale. Grande attenzione nel fine settimana anche per i possibili turisti che intendono tornare nelle loro seconde case. «C’è un mondo, quello degli anziani, che ci chiede aiuto e che è il più scoperto in questo momento». Il riferimento del Questore è verso le possibili truffe che purtroppo vedono negli anziani facili obiettivi.

Sono 224 le persone completamente guarite.

I decessi purtroppo oggi sono 14. Il bilancio quindi sale a 187 morti.

Sono 78 (+2 rispetto a ieri) le persone in terapia intensiva sui 98 posti disponibili. Un reparto particolarmente delicato che in questo momento sta tenendo.

Sono arrivati oggi i 7 medici (foto) inviati dalla protezione civile nazionale che rimarranno in Trentino per le prossime 3 settimane. Provengono da Firenze e Catanzaro e fra di loro ci sono due medici in pensione che hanno accettato l’appello dello Stato.

