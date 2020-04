Annullare i pagamenti del suolo pubblico e gli affitti per commercianti e associazioni di volontariato. La lega interroga il sindaco

Dopo un lungo silenzio il sindaco si rivolge ai privati chiedendo un “surplus di generosità” con la dilazione dei pagamenti degli affitti a negozi e imprese che sono chiusi a causa dell’emergenza COVID-19.

A mostrare il buon esempio, il sindaco spiega che l’amministrazione comunale ha deciso di rinviare i pagamenti a fine anno.

Tuttavia, va compreso (e le categorie lo hanno dichiarato con chiarezza) che se le entrate di questi mesi non ci sono, è assurdo pretendere gli affitti degli immobili, anche se dilazionati o spostati a fine anno.

Alla stessa stregua va considerato che i pagamenti delle occupazioni di suolo pubblico e dei plateatici per gli esercizi della città non possono essere calcolati per i periodi di chiusura forzata.

L’argomento è di stretta attualità ed è stato preso a cuore dai consiglieri comunali della lega che hanno presentato un’interrogazione nel merito.

Secondo i consiglieri tali imposte dovranno non solo essere spostate a fine anno, ma dagli importi andranno stralciate le quote per ogni giorno che non si è potuto usufruire, a causa della chiusura forzata di questo periodo.

«Per questo invitiamo il Comune a prepararsi ad un ricalcolo di tutte le quote COSAP e degli affitti, tenendo in considerazione i periodi di chiusura e della prima ripresa, in modo non solo da risultare corretti con le categorie più colpite da questa situazione, stralciando quote e affitti, ma anche da aiutare la ripresa con un alleggerimento dei costi fissi che gravano sulle categorie oggi costrette ad uno stop totale delle loro attività» – si legge nella premessa del documento interrogatorio

Ma non solo gli esercizi commerciali sono in difficoltà.

Anche il mondo del volontariato è in difficoltà, dato che molte delle attività che consentono la raccolta delle offerte per il sostegno delle iniziative si svolgono con presenza di pubblico e quindi al momento sono sospese.

Il rischio è che le realtà del volontariato vengano uccise dai costi fissi di gestione, non potendo adoperarsi per sostenere le loro attività in questo periodo. In particolare, per le molte realtà che sono ospitate in immobili del Comune o gestiti da ITEA sarebbe opportuno sospendere i pagamenti degli affitti per i mesi di forzata inattività.

I consiglieri nella interrogazione chiedono di sapere dal sindaco quanti negozi ed esercizi pubblici siano in affitto presso immobili del Comune; Se per questi si ritenga non solo di dilazionare i pagamenti degli affitti, ma di stralciare dai pagamenti dovuti le mensilità di chiusura forzata; Se oltre al rinvio a fine anno dei pagamenti delle imposte per negozi ed esercizi della città, si ritenga di dover procedere ad un ricalcolo delle stesse, stralciando i periodi di chiusura dal calcolo degli importi; In particolare, in merito alla COSAP se si ritenga di togliere dall’importo dovuto per la stagione che inizia con il 1° aprile, in proporzione la quota relativa a tutti i giorni non sfruttati per la chiusura obbligatoria dovuta all’emergenza coronavirus; Infine, per il periodo di primi mesi di ripresa delle aperture, se si ritenga di intervenire in sostegno alle realtà economiche con una riduzione percentuale delle imposte, in modo da alleggerire l’impatto dei costi fissi sulle aziende già colpite dalla chiusura forzata.

Per quanto riguarda le associazioni di volontariato nel documento viene chiesto se per queste si possa ipotizzare innanzitutto la sospensione e quindi la cancellazione del

pagamento degli affitti relativi ai mesi di forzata inattività; Quante associazioni di volontariato siano in affitto presso immobili gestiti da ITEA nel comune

di Trento e se per queste il Comune possa intervenire presso ITEA per richiedere anche in questo caso innanzitutto la sospensione e quindi la cancellazione del pagamento degli affitti relativi ai mesi di forzata inattività.