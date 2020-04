Tutto da ridere: arriva la sesta autocertificazione. Ecco come scaricarla

Ormai c’è chi ha comprato l’album per la raccolta, chi invece le sta incorniciando tutte.

Dal governo Conte arriva la sesta certificazione nel giro di 3 settimane. E non è un pesce d’aprile!

Il nuovo provvedimento è stato deliberato in osservanza alla circolare emanata ieri a tarda sera dove si legge nel documento scritto dal capo di gabinetto Matteo Piantedosi che «è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione».

Poi viene precisato che l’attività motoria non è da intendersi come sportiva.

Quindi in teoria non si potrebbe fare lo jogging. Ma nella nuova autocertificazione vengono spiegati i parametri dentro cui è intesa l’attività sportiva. Cioè viene definito come perimetro per correre un massimo di 383 metri dalla propria abitazione per chi non ha ancora compiuto i 40 anni e di 250 per chi non ha compiuto i 70 anni.

A chi invece non ha ancora compiuto i 25 anni di età è data la possibilità di correre liberamente fino ad un km dalla propria abitazione usando però il navigatore per così dare la possibilità di essere tracciati dalle forze dell’ordine in caso di controllo

Inoltre in un punto specifico dell’autocertificazione viene indicato che «i suonatori di strada potranno intrattenere le persone affacciate ai balconi con strumenti vari cantando però solo melodie legate alle tradizioni culturali delle regione».

Nella certificazione sono specificati i 3 nuovi punti. Scarica qui la nuova certificazione

