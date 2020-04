Scintille tra il disoccupato di «lusso» Ianeselli e la consigliera provinciale Mara Dalzocchio

Franco Ianeselli ha dimostrato di essere una persona normale: anche lui è vittima delle conseguenze dell’isolamento di questo giorni che può portare a parlare con i muri, a brindare davanti ad uno specchio, ma anche a parlare a “vanvera”.

Ianeselli utilizzando il suo profilo Facebook è partito in quarta con una filippica anti Salvini decisamente fuori ruolo.

Chi è oggi Ianeselli? Un ex sindacalista, quindi un disoccupato ed un candidato sindaco della sinistra alle prossime – quando saranno convocate – elezioni comunali.

Di conseguenza un “ signor nessuno” che ha utilizzato Facebook alla stregua di un bancone di un bar per fare quelle che vengono definite appunto “ chiacchiere da bar”.

Ma è un comportamento consono ad un candidato sindaco che se eletto, dovrebbe essere equilibrato e non estremista?

Cosa abbia scatenato le visioni di Ianeselli non è chiaro nemmeno a lui.

Secondo l’ex sindacalista, Salvini avrebbe prima chiesto al Governo di riaprire le attività e poi di chiuderle tutte.

Poi nei giorni nei quali le restrizioni non erano quelle attuali di essere andato a passaggio per le strade di Roma con la sua fidanzata.

Ma anche che la richiesta di Salvini di chiudere i porti sia inutile perché ormai il virus è diffuso e poi via di visione in visione per una raccolta di esempi di un qualunquismo di sinistra che lascia esterrefatti.

Nessuna critica o riconoscimento di colpa per il mese perso dal governo e dalla sinistra con brindisi solidali, abbracci ai cinesi, #milanononsiferma slogan del sindaco Sala che oggi scheda i suoi amministrati, quando ogni richiesta di zona rossa, di quarantena e di chiusura di attività era tacciata di razzismo. Nessuna parola di condanna nemmeno sulle parole del suo «compagno» di partito Tommaso Ulivieri quando ha augurato il coronavirus a Veneti e Lombardi, meglio se leghisti.

Da precisare che il consigliere comunale di Arco messo sotto pressione anche dalla stampa nazionale poi alla fine ha chiesto scusa dicendo «di aver esagerato».

Franco Ianeselli non ha detto nulla a riguardo ignorando scaltramente quanto successo.

Forse Ianeselli più che un candidato sindaco delle elezioni che verranno, si considera il segretario in pectore del Pd, oppure in trance ha potere un primo ministro.

L’ex sindacalista disoccupato si chiede anche fino a dove si spingerà Salvini per “ lucrare consenso elettorale sulla disgrazia che ha colpito l’Italia”.

Piccolo particolare. Il tempo ha dato ragione a quanto avevano chiesto con largo anticipo Fontana, Zaia e Fugatti; mentre ha dato torto ai vari Zingaretti, Sala ed anche Conte che sull’emergenza avevano temporeggiato, irriso e sottovalutato il problema che ha devastato l’Italia.

Sulle parola fuori luogo di Ianeselli è intervenuta anche la capogruppo della Lega in consiglio provinciale Mara Dalzocchio: «Le dichiarazioni di oggi di Ianeselli dimostrano ancora una volta che ci troviamo di fronte a una persona inadatta a rappresentare gli abitanti del nostro capoluogo. L’ex Sindacalista della CGIL esce fuori con una replica in cui paragona dei presunti interventi di critica non associabili alla mia figura con le mie dichiarazioni in cui lo invito alla riflessione e a non vivere solo e continuamente con i paraocchi. Senza paraocchi, può capitare di apprezzare un intervento anche di una persona della quale non si condividono altre uscite, come è accaduto per me con il Papa: ciò mi ha sempre contraddistinto come donna non di sinistra e ne vado fiera. Qualcuno, forse esageratamente legato al concetto statico di “Lotta di Classe”, invece continua a non cogliere. Peccato, ma interventi come quelli di oggi mi fanno capire ancora una volta che Trento, quella Trento che Ianeselli nemmeno cita nella sua risposta, parlando già da leader provinciale e nazionale alternamente, merita meglio di un sindacalista che cela nel suo subconscio un lato oscuro».