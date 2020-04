Romeno, il sindaco Fattor invita i cittadini a rimanere ancora a casa. «Siamo sulla strada giusta, dobbiamo proseguire in questa direzione»

“Tutti insieme dobbiamo fare i sacrifici necessari e agire con determinazione e responsabilità. Mai come in questi giorni e nei prossimi, è importante rimanere a casa e muoversi solo per i motivi che ormai conosciamo, attenti a mantenere sempre le norme di sicurezza”. Firmato Luca Fattor.

Il sindaco di Romeno, per la seconda volta da quando è iniziata l’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Coronavirus, ha “impugnato la penna” scrivendo una lettera ai propri cittadini, per far sapere loro che la strada intrapresa è quella giusta, ma non bisogna mollare la presa.

Anche l’amministrazione comunale, da parte sua, si sta prodigando per il rispetto delle regole. “Teniamo sotto controllo il territorio attraverso un quotidiano confronto con le forze dell’ordine, aiutiamo a far rispettare le norme di sicurezza nei punti più sensibili al contagio, dove le persone si recano a fare la spesa, attraverso il controllo del vigile del Comune e dei Carabinieri – scrive Fattor –. Abbiamo inoltre dato disponibilità per aiutare nella consegna degli alimentari a domicilio in caso di necessità e abbiamo attivato la consegna dei farmaci a domicilio, effettuata concretamente dal Gruppo Alpini. A loro va il nostro sentito ringraziamento”.

Ma ancora più importante, probabilmente, è ciò che stanno facendo i cittadini. “State a casa! Chi sta a casa non rischia il contagio – si legge nella lettera del sindaco Fattor rivolta alla popolazione –. A coloro che devono lavorare raccomando di fare lo stretto necessario utilizzando le massime precauzioni. I prossimi giorni sono importantissimi per la lotta al contagio e per mantenere stabile la situazione”.

“Un caro saluto a tutti voi e alle vostre famiglie – conclude il primo cittadino –, certo che faremo ritornare la nostra comunità attiva, operosa e più coesa di prima”.

