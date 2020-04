Lotta coronavirus: 6 persone sanzionate e una donna denunciata per aver contraffatto la targa della propria auto

Oltre ai normali controlli sul territorio la Polizia Locale effettua passaggi sui parchi cittadini e su quelli di Aldeno, Cimone e Garniga Terme durante i turni di servizio diurno (dalle 7 alle 19).

Sono 231 i controlli effettuati sui 100 parchi nelle 4 giornate da venerdì 27 a lunedì 30.

Nessuna persona è stata trovata nei parchi e quindi non è stata emessa nessuna sanzione.

Il numero di controlli corrisponde al numero di verifiche effettuate nei vari parchi: ogni verifica corrisponde ad un monitoraggio completo dell’area. I controlli nei parchi proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda i controlli sulle altre parti del territorio comunale ieri la polizia locale ha controllato 156 persone, di queste 6 quelle sanzionate (ex art. 4, comma 1, d.l. 25-3-2020, n° 19). Effettuati i controlli anche su 41 esercizi commerciali, senza riscontrare alcun comportamento scorretto.

Tra le varie casistiche delle persone sanzionate per la violazione delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID – 19 vengono segnalate le seguenti motivazioni.

Quella per esempio di un signore notato, a seguito dei ripetuti controlli sul Centro Storico, aggirarsi in via Belenzani da oltre due ore. Oppure un signore residente a Trento Sud trovato a fare la spesa al supermercato MD in zona Nord. E ancora un signore, sempre in seguito ai ripetuti controlli sul Centro storico, notato portare a spasso il cane per oltre due ore.

I controlli continueranno nei prossimi giorni per la verifica del transito veicolare, degli spostamenti pedonali e in bicicletta, che si ricorda devono essere motivati da ragioni di lavoro, salute o necessità e che se effettuati come attività motoria devono limitarsi a brevi periodi in prossimità della residenza o del domicilio.

Nell’ambito della normale attività di controllo delle pattuglie relativa al controllo del rispetto delle norme del Codice della Strada una pattuglia nel corso del turno del mattino ha notato in circolazione un veicolo la cui targa anteriore risultava avere delle anomalie.

Nello specifico una parte della lettera “E” riportata sulla targa posteriore risultava cancellata facendo così apparire una lettera “F”.

Nel corso del controllo si riscontrava che anche la targa posteriore riportava la stessa anomalia con la trasformazione della lettera “E” in lettera “F”.

La modifica appariva ben fatta su entrambe le targhe e con le medesime modalità.

Da una verifica attenta si è constato che l’alterazione era il risultato di specifica procedura finalizzata all’eliminazione della sola colorazione delle lettere, nera senza intaccare il fondo bianco della targa, di fatto facendo escludere fin da subito la possibilità che si trattasse di una cancellazione dovuta dall’usura.

La conducente veniva quindi deferita all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 489 C.P. e dell’art. 100 del C.d.S.

La contraffazione messa in atto dai conducenti fermati dagli agenti ha in più occasioni fatto attivare procedure di notificazioni delle sanzioni, acquisite dai sistemi di rilevamento automatico delle targhe, nei confronti del proprietario del mezzo a cui è stata associata la targa contraffatta, costringendo quest’ultimo a sostenere notevoli disagi ed il ricorso ad un legale per l’annullamento delle violazioni.