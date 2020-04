Governo nel caos più completo: sindaci in rivolta dopo la nuova circolare sul jogging

I figli possono fare una passeggiata con uno dei genitori nei pressi della propria abitazione perché si tratta di un’attività motoria e non di uno sport all’aperto.

È quanto chiarisce una circolare del Viminale inviata ai prefetti ieri sera su spostamenti e assembramenti.

Ma i suoi contenuti è scoppiato il caos.

Ieri sera poco dopo l’emissione del nuovo provvedimento Barbara Palombelli a Stasera Italia ha chiesto al governo di chiarire: «Vorrei conoscere chi ha emesso questa circolare e sapere da lui stesso se la capisce» – ha polemizzato la conduttrice.

In particolare nel documento scritto dal capo di gabinetto Matteo Piantedosi viene evidenziato che «è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione».

Una precisazione che ha provocato la dura reazione dell’assessore regionale lombardo, Giulio Gallera, che ha parlato di «follia» e di «atto gravissimo» sottolineando che «non è questo il momento di abbassare la guardia».

«La circolare diffusa dal ministero dell’Interno — per Gallera — rischia di creare un effetto psicologico devastante, vanificando gli sforzi e i sacrifici compiuti finora».

Sulla stessa linea anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che parla di «messaggio gravissimo». De Luca ha confermato che la sua regione non seguirà il provvedimento emesso dal governo giallorosso e che rimarrà in vigore l’ordinanza regionale. «In molte regioni l’onda del coronavirus sta arrivando solo ora, questa circolare è una follia scritta da persone incompetenti»

In realtà alcuni cittadini sono stati fermati per controlli mentre passeggiavano con i figli ma poiché non stavano correndo hanno rischiato la multa. Ecco perché il Viminale ha ritenuto di dover precisare che nei pressi delle abitazioni si può camminare con i figli e correre da soli.

Nella circolare è scritto che «l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)» e questo aveva generato equivoci sul fatto che il jogging fosse vietato.

Capito il caos creato in tarda serata il ministero ha diffuso un comunicato per evidenziare che in realtà «le regole non sono cambiate» e che le precisazioni sono solo un chiarimento interpretativo di quanto già previsto dai decreti del presidente del Consiglio.

E dunque si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute.

«La circolare del 31 marzo si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale — spiegano al ministero —. In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute. Per quanto riguarda l’attività motoria è stato chiarito che, fermo restando le limitazioni indicate, è consentito camminare solo nei pressi della propria abitazione. La circolare ha ribadito che non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica e ricreativa all’aperto e che continua ad essere vietato l’accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici».