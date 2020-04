Coronavirus in Trentino: 9 decessi, il contagio si sta stabilizzando

Ad oggi mercoledì 1 aprile 2020 in Trentino il numero di persone contagiate da Coronavirus è arrivato a quota 2671.

Oggi sono stati registrati 97 casi in più rispetto a ieri. 96 casi trovati positivi al tampone, mentre 1 senza. «Il contagio si è stabilizzato ma dobbiamo tenere alta la guardia. I dati sono relativi a 683 tamponi fatti. Ad oggi abbiamo garantito a tutti i posti nei reparti di terapia intensiva ospitando anche alcune persone della Lombardia.»

«Sull’ordinanza di ieri sera c’è stato un malinteso, infatti non è cambiato nulla. Bisogna stare in casa, per noi l’ordinanza del governo non cambia nulla. Ai Trentini, lo dico con dispiacere – aggiunge Fugatti – dico che non possono andare in altri comuni a fare la spesa. Ieri sono arrivate un milione di mascherine»

Sono 214 le persone completamente guarite.

I decessi purtroppo oggi sono 9. Il bilancio quindi sale a 173 morti.

Il dato di oggi, con 97 (ieri erano 45) persone contagiate, rientra nella norma visto l’aumento di tamponi che piano piano arriverà a pieno regime a circa 1.500/2.000 al giorno.

Sono 75 (-5 rispetto a ieri) le persone in terapia intensiva sui 98 posti disponibili. Un reparto particolarmente delicato che in questo momento sta tenendo.

Da domani sono in arrivo 7 nuovi medici inviati dalla protezione civile nazionale che diventeranno operativi negli ospedali di Arco, Trento e Rovereto.

L’assessore Segnana ha toccato l’argomento delle RSA che sono in difficoltà per quanto riguarda il personale che è decimato per la positività al coronavirus. È stato confermato che il 50% delle strutture non sono state ancora interessate dal virus. Le situazione più critiche riguardano Arco, Ledro e Predazzo.

La presidente di UPIPA Francesca Parolari ha precisato che tutti gli ospiti delle case di riposo attraverso le tecnologie a disposizione si tengono in comunicazione con i famigliari. «La nostra rete di strutture in Trentino sta comunque tenendo bene rispetto alle altre regioni. I nostri anziani non saranno abbandonati»

Risolta per il momento l’emergenza mascherine. Sono quasi 130 mila quelle a disposizione in questo momento.

Sulla morte del 27 enne trovato positivo al coronavirus Bordon ha spiegato che sono in svolgimento delle indagini. Il giovane era stato dimesso perché guarito ed era in attesa del secondo tampone. È deceduto per embolia polmonare. Per quanto riguarda la morte della dottoressa Trimarchi è stato confermato che era in possesso di tutto il materiale da difesa

Le donazioni sono arrivate a 5,8 milioni di euro

Per il momento sono 1447 le persone isolate in casa e 345 ricoverati negli ospedali di riposo.

Il governatore ha dato maggiori dettagli sulle 9 persone decedute di cui si è avuta notizia oggi, anche se la morte è avvenuta nei giorni scorsi, ma bisognava attendere i risultati delle analisi.

I decessi riguardano: due persone di Ledro di 69 e 98 anni, una persona di Pieve Tesino di 86 anni, una di BorgoChiese di 87 anni, una di Cavalese di 75 anni, una di Pergine d9i 95 anni, una di Trento di 74 anni, uno di san Giovanni di Fassa di 27 anni ( già preso in esame ieri) e una persona di 64 anni proveniente da Bergamo che era fra le 4 persone ospitate nelle strutture provinciali provenienti alla Lombardia.

