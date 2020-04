CoronaVirus e peste: nei Promessi sposi alcune analogie che fanno riflettere

«Governare è far credere» diceva Nicolò Macchiavelli ne “Il Principe”; di questo ne siamo ogni giorno più convinto, la comunicazione delle informazioni è fondamentale ed è quella che alimenta o scoraggia “l’isteria generale ” di cui parla Alessandro Manzoni nel suo celebre romanzo “I Promessi Sposi”.

L’informazione può raccontare a suo piacimento questo virus, potrebbe farlo anche senza fomentare allarmismo e coltivare ansie immotivate.

Alessandro Manzoni alla fine del trentunesimo capitolo del suo famoso romanzo, ci raccomanda una cosa molto importante: informatevi, studiate e pensate prima di parlare ed agire.

Pubblicità Pubblicità

Certamente il Manzoni utilizzò delle parole da eruditi per esprimere questo concetto, ma il concetto resta lo stesso!

Questa lezione di vita dovrebbe essere scolpita in modo marmoreo nelle menti di tutti i cittadini che escono di casa senza protezioni per fare la spesa tre volte al giorno e soprattutto nelle menti dei governatori.

La storia si ripete, è un dato di fatto, quando “quella calamità” che era la peste, spopolò a Milano e in buona parte d’Italia nel 1630 e «cominciarono ad ammalarsi, a morire, persone, famiglie, di mali violenti, strani, con segni sconosciuti alla più parte de’ viventi» nessuno se ne curò.

Inizialmente i delegati del tribunale della sanità dell’epoca si fecero convincere che quella non fosse peste, poi quando le prove cominciarono a diventare inconfutabili, si utilizzarono delle misure in fretta e furia, si emisero bullette (i nostri decreti ), eccetera.

Nonostante la situazione fosse abbastanza grave, il governatore di allora Ambrogio Spinola non volle saperne di adoperarsi per contrastare la pestilenza e disse «sed belli graviores esse curas»; ma i problemi della guerra sono più pressanti.

Pubblicità Pubblicità

Per rassicurare la popolazione (e alimentare la malattia) il governatore di allora ebbe anche la faccia tosta di emettere una “grida” che proclamasse festa per la nascita del figlio del re.

Alcune analogie di questa situazione ci sono state in questi tempi di Coronavirus; il 31 gennaio il governo Conte proclamò stato di emergenza nazionale, sed razzismo graviores esse curas .

Lungi da me dallo sminuire il morbo del razzismo ma quando Conte e Mattarella si preoccuparono più del razzismo contro i cinesi che del virus, fecero un grave errore.

Come fece Ambrogio Spinola, alcuni politici italiani ebbero anche la faccia tosta di andare nei ristoranti orientali e farsi le foto abbracciando un cinese e lanciando appunto l’hastag : #abbracciauncinese.

La proclamazione di festa nella città di Milano potrebbe essere comparata alla campagna mediatica che fece il sindaco attuale della capitale lombarda .

Il sindaco Sala diceva «Milano non si ferma» ed esortava i suoi concittadini ad uscire.

Complimenti a Sala, abbiamo visto i risultati: quasi 9.000 contagiati a Milano, la provincia più colpita della Lombardia.

Ma torniamo ai “Promessi Sposi”, come dicevamo, i governatori e soprattutto i cittadini erano restii nel credere che la Peste fosse arrivata nella loro città.

Il Manzoni ci racconta che chiunque parlasse di peste era trattato con iracondo disprezzo, anche da parte delle istituzioni; i medici quando si accorgevano di un caso di peste cercavano di chiamarlo in un altro modo, prima con il nome di malattie comuni e poi con il nome di “febbre pestilenziale”.

D’improvviso tutto è cambiato, le istituzioni si sono svegliate e hanno deciso di scatenare il panico in città; durante una manifestazione pubblica è stato mostrato a tutti un carro pieni di morti appestati cosparsi di bubboni.

Da quel momento in poi nessuno ha più dubitato riguardo alla veridicità della peste.

Più o meno lo stesso ha fatto il nostro attuale governo, da un momento all’altro ci ha chiusi in casa agli arresti domiciliari emettendo un decreto al giorno che smentiva quello del giorno precedente.

Ci siamo ritrovati addosso di punto in bianco una pioggia di norme e restrizioni che hanno portato alcuni alla depressione più totale.

La comunicazione da parte del Presidente del Consiglio è stata irrispettosa nei confronti dei cittadini e troppo allarmistica. È passata dal dire che si tratta di una semplice influenza dove l’Italia era «prontissima» alla dichiarazione di stato di emergenza assoluta che ha fatto diventare tutta l’Italia «zona rossa»

Conte, facendo le conferenze stampa alle 11:30 scatenava (e scatena ancora) più panico di quanto ce ne sia già.

Anche la sua maggioranza in parlamento lo ha criticato per il modo di comunicare e per il troppo poco dialogo con le opposizioni.

Comunque, una cosa è certa: il Coronavirus di oggi non è neanche lontanamente paragonabile alla peste manzoniana.

La peste nel 70% dei casi uccideva, il virus nel 10/15% ; il problema sta nel possibile collasso delle strutture ospedaliere e dell’economia una volta finita l’emergenza sanitaria.

Nella stra-grande maggioranza dei casi, il Coronavirus è poco più forte di una normale influenza; bensì molto più contagioso.

Un’influenza polmonare che però agisce in modo diverso sulle diverse persone. In alcuni casi porta ad una semplice tosse, in altri a malesseri vari che passano in pochi giorni, in altri ancora ad una bronchite e in alcuni soggetti l’insorgere di polmoniti più o meno gravi che possono portare alla morte.

Il vero problema sarà quando dovremo affrontare la “guerra” economica dopo la fine dell’emergenza sanitaria.

Il virus infatti ha colpito maggiormente le regioni che fungono da motore economico per il nostro paese e una volta estirpata questa malattia bisognerà fare i conti con tutte le aziende che chiuderanno, con l’assenza di soldi statali (già da tempo carenti) e con la miseria dilagante.

Ma il Trentino ed altre regioni con il sudore della fronte, la tenacia e con la voglia di fare riusciranno a ricostruire ciò che è stato distrutto.