Coronavirus: Dr. Schär ringrazia e premia i dipendenti in prima linea

Noi, annoiati, in fila al supermercato per la spesa settimanale, silenziosi e distanziati secondo la norma. Loro, in azienda ogni giorno, in prima linea impegnati a fornire tempestivamente alimenti e prodotti di prima necessità, durante un’emergenza sanitaria tanto insicura quanto incerta.

Il gruppo altoatesino Dr Schär che da anni si occupa della produzione di alimenti per persone con specifiche esigenze alimentari, come ad esempio alimenti senza glutine, ha intensificato le misure igienico sanitarie nelle aree comuni dell’azienda ed ha favorito il telelavoro, personalmente ringraziando e premiando i dipendenti in prima linea con un bonus retributivo ed una particolare assicurazione in caso di contagio da covid-19, attraverso una lettera di gratitudine e riconoscenza, di cui riportiamo un estratto:

“La diffusione su larga scala del Coronavirus ci sta facendo vivere un momento di forte disorientamento, non solo privato ma anche lavorativo. Come segno di riconoscimento e di gratitudine, il board ha deciso di premiare coloro che in questi giorni sono in prima linea.



A tutti i collaboratori di linea, i magazzinieri, i tecnici, i colleghi della gestione della produzione, il controllo qualità ed il personale interinale che lavora in queste aree, sarà riconosciuta una maggiorazione del 15% su tutte le ore lavorate fisicamente in azienda.

Questo aumento retributivo sarà valido per tutti i colleghi della produzione in tutti gli stabilimenti del gruppo e sarà applicato durante il periodo del Coronavirus.

In aggiunta di varie misure come l’assicurazione a tutela di tutti i collaboratori in caso di contagio da Covid-19, questo è un ulteriore grazie a tutti coloro che ogni giorno con il loro impegno e le loro energie sono impiegati in loco e in produzione per garantire l’approvvigionamento ai nostri consumatori.”

Un segno di sensibilità e gratitudine in linea con la filosofia della Dr. Schär, come speciale riconoscimento dell’impegno dei lavoratori che, anche durante un periodo di forte incertezza stanno garantendo la continuità e la costanza degli approvvigionamenti per i consumatori in tutto il mondo.