Affidamento minori: l’ombra del Cismai nell’emergenza sanitaria

Recentemente il Cismai in cooperazione con l’”Associazione Agevolando”, “Cnca Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza” e altri hanno lanciato una petizione avente ad oggetto “proseguire con gli interventi urgenti di tutela per mettere in protezione le vittime (se necessario anche tramite art. 403)”.

Questa iniziativa è vista da molte associazioni che da anni lavorano per migliorare il sistema della tutela minorile come un “grimandello” per aprire le porte in maniera inversamente proporzionale ad una serie di provvedimenti di “protezione” sociale che si traducono poi in allontanamenti dei minori dalle proprie famiglie di origine sulla scorta della “inadeguatezza genitoriale”.

Anche la scelta temporale ossia l’emergenza sanitaria che ha comportato un ulteriore regresso alla economia reale con la chiusura di molte attività economiche e del fermo lavorativo di privati con partite Iva , nonché delle piccole e medie imprese che hanno dovuto lasciare a casa molti lavoratori tipici ed atipici, spesso senza stipendio, non pare casuale.

«È in questa situazione stagnante negativa che molti cittadino diventano fragili, – spiega Gabriella Maffioletti delegata regionale di Adiantum e referente del Movimento Giustizia Sociale -esposti e vulnerabili proprio in virtù della mancanza di garanzie sociali. E in questa situazione gli organi di protezione territoriali (servizi sociali es.) hanno ampi poteri di autonomia funzionale»

Maffioletti ricorda che a livello nazionale il giro di soldi che gravita nel mondo della tutela minorile è di 5 miliardi di euro ma la cifra è quasi certamente sottostimata tenuto conto di tutto l’indotto sociale e sanitario che lavora poi in questo ambito.

A tal proposito richiama quelle che sono notoriamente le valutazioni conclusive sul quinto e sesto resoconto periodico dell’Italia del 28 febbraio 2019 dal Comitato dei Diritti del Fanciullo delle Nazioni Unite raccomandando al governo Italiano quanto segue ”Garantire che la rimozione dei bambini dalla famiglia, compresi quelli con disabilità, sia consentita in ogni caso solo dopo una attenta valutazione del miglior interesse, e che sia efficientemente monitorata”.

L’iniziativa pertanto posta in essere dal CISMAI (coordinamento italiano servizi maltrattamento all’infanzia,) di cui uno dei principali sostenitori è stato il prof. Claudio Foti, assurto agli onori delle cronache per lo scandalo di Bibbiano (la cui indagine giudiziaria è ancora aperta anche ad altri affiliati del CISMAI), «è quanto di più pericoloso in questo momento si possa anche solo apprendere – aggiunge Gabriella Maffioletti – e va assolutamente stoppata sul nascere! Questo appello infatti vuole dare ancora una volta potere ai servizi sociali per interpretare, insieme agli operatori del privato sociale (cooperative, liberi professionisti del sistema etc.) eventuali momenti di fragilità da indagare con sguardo pregiudizievole, situazioni inevitabili di difficoltà sociali ed economiche in questo momento determinato dalla pandemia. E’ un’arma a doppio taglio in grado in poco tempo di portare via i minori dalle loro famiglie in nome del loro “superiore interesse” con lo scopo non dichiarato invece di arricchire operatori anaffettivi e che si autoproclamano quali educatori di eccellenza e di emergenza! Questa emergenza credetemi diventerebbe eterna come testimoniano le centinaia di famiglie che ho aiutato negli anni, aggrovigliati nella ragnatela di soggetti che lavorano nell’ambito della tutela minorile spesso in palese conflitto di interesse o perlomeno con un interesse loro personale supremo.

La presidente di Adiantum chiede alla rete sociale amicale e al buon vicinato, in questo momento di grande solidarietà ed unità, di stare vicino alle famiglie con minori ritenute più fragili, evitando così che nuclei genitoriali con disagi spesso momentanei debbano rivolgersi ad operatori economici non capaci spesso.

«Il rischio concreto è – conclude Maffioletti – che in questa transizione temporale che trova gli Organi di governo impreparati a governare l’emergenza adulti con minori a carico ed in difficoltà, si debbano rivolgere ad operatori del sociale che possono magari involontariamente divenire loro stessi veicoli anziché di aiuto, di ulteriore dolore e dramma sociale, dato che lo strappo di un figlio da una famiglia anche “imperfetta” lascia sempre una ferita aperta e rappresenta il peggiore dei crimini che si possa infliggere ad un essere umano».