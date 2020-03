Val di Fiemme in lutto: il coronavirus si porta via anche Raffaele Zancanella

La Val di Fiemme piange Raffaele Zancanella che si è spento all’età di 75 anni

Zancanella era un esponente di primo piano della politica trentina ed aveva ricoperto l’incarico di presidente della Comunità di Valle Fiemme.

Era stato anche uno dei soci fondatori degli Autonomisti Popolari di Walter Kaswalder

Nato a Molina di Fiemme Raffaele Zancanella si era diplomato perito minerario prima e come gemmologo dopo lavorando per oltre due decenni in Sudafrica.

Rientrato in Trentino aveva aperto a Cavalese una scuola per il taglio dei diamanti.

Nel 2010 è stato eletto presidente della Comunità di Valle di Fiemme.

«Con la presente per esprimere tutta la mia tristezza per la scomparsa di Raffaele Zancanella, un amico, grande amministratore, nonché persona squisita, già Presidente della Comunità della Val di Fiemme. Uomo che voglio ricordare per la sua resilienza e tenacia con la quale ha operato per il Bene Comune, non solo della sua Val di Fiemme ma di tutto il Trentino. Le più sincere condoglianze alla famiglia» – scrive in una nota il consigliere provinciale Luca Guglielmi

Cordoglio anche da parte del consigliere leghista Cavada che scrive: «Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Raffaele Zancanella. Pochissime settimane fa avevo invitato Raffaele a partecipare al Consiglio Provinciale dove aveva presentato quel suo progetto che aveva in mente sin da quando era presidente della Comunità di Fiemme. Persona squisita, colta e piena di idee, con una grande generosità che l’aveva portato anche ad invitarmi a casa sua in varie occasioni per parlare di politica della valle: avrei potuto dargli l’ultima stretta di mano, ma non mi sarei immaginato che la vita l’avrebbe separato così presto da noi. Non ci sono parole per descrivere questa grave perdita».