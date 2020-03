Primo medico vittima del Covid-19 in Trentino. Si tratta della dottoressa Geatana Trimarchi

Anche il Trentino deve fare i conti con la prima vittima nella categoria dei medici. Ieri verso le 18 è morta nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara la dottoressa Gaetana Trimarchi.

La donna aveva 58 anni ed era titolare di guardia medica a Pozza di Fassa.

«È con profondo cordoglio che Apss partecipa al lutto che ha colpito la famiglia della dottoressa Gaetana Trimarchi per la perdita della stimata professionista di continuità assistenziale in servizio in Valle di Fassa.»– questo il messaggio di cordoglio dell’azienda sanitaria.

L’assessore Stefania Segnana ieri nella conferenza stampa di aggiornamento sui dati del coronavirus aveva espresso cordoglio da parte della provincia autonoma di Trento.

“È una notizia che giunge improvvisa e lascia un dolore profondo”. Con queste parole l’assessore provinciale Stefania Segnana, anche a nome del presidente Fugatti e di tutta la Giunta commenta la tragica scomparsa di Gaetana Trimarchi, la dottoressa ricoverata all’ospedale di Trento a seguito delle complicazioni insorte dopo aver contratto il Coronavirus. “Sappiamo quanto sia importante il sacrificio che tutto il personale sanitario trentino sta facendo per fronteggiare l’emergenza – aggiunge Segnana – ma il decesso di una giovane professionista è un colpo durissimo che colpisce non solo i suoi affetti più stretti ai quali vanno le nostre condoglianze, ma il sentimento di tutta la nostra comunità’.

La donna, siciliana, era arrivata in Trentino una ventina di anni fa.

Da allora aveva ricoperto vari incarichi sia come sostituta di medici di medicina generale che di continuità assistenziale.

Alcuni anni fa era stata ammessa alla scuola di specializzazione per medici di medicina generale e l’anno scorso aveva finalmente finito il suo percorso, ottenendo un posto di guardia medica a Pozza di Fassa dopo anni di precariato. La sua speranza rimaneva però quella di ottenere in futuro un posto come medico di medicina generale.

La donna era stata infettata da un paziente che era andata a visitare senza le giuste precauzioni.

La guardia medica, dopo essere andata a Soraga a curare un paziente positivo, aveva avvertito alcuni giorni dopo i sintomi del Coronavirus.

L’ospedale di Cavalese le aveva confermato la positività. Le sue condizioni erano peggiorate ed era stata quindi trasportata nel reparto di pneumologia dell’ospedale di Arco.

Le difficoltà respiratorie, causate da una compressione dei polmoni, si erano ulteriormente aggravate e la donna era stata trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento.

La dottoressa non presentava patologie pregresse, ma l’unico fattore di rischio potrebbe essere stato il fatto che fosse in sovrappeso.

Secondo quanto affermato ieri dal direttore dell’Azienda Sanitaria Paolo Bordon ci sono al momento 129 positivi, di cui 14 medici, 102 operatori sanitari e 13 amministrative. 123 presentano sintomi lievi o assenti e sono isolati presso le proprie abitazioni, mentre 6 sono ricoverati in ospedale.

Da ieri mattina sono state poi distribuite mascherine e kit di protezione per i medici di medicina generale e i titolari di guardia medica costretti fino a pochi giorni fa a visitare pazienti potenzialmente positivi senza le adeguate misure di protezione.

Sono finora 63 i medici morti in Italia per Covid-19 e 8.358 sono gli operatori sanitari contagiati. La morte della dottoressa Gaetana Trimarchi non rientra ancora nel numero delle vittime poichè la sua morte è avvenuta dopo il conteggio che si ferma ogni giorno alle 14.

Purtroppo i medici di base e le guardie mediche sono state fin dall’inizio le più esposte al coronavirus. Il virus infatti di pensa fosse in circolo in Italia già alla fine di gennaio se non prima.

La loro categoria quindi era maggiormente a contatto con pazienti che erano già contagiati dal virus pur non essendone consapevoli.