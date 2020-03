Morte Gaetana Trimarchi: il cordoglio della scuola di medicina generale e del consigliere Guglielmi

Anche il Trentino deve fare i conti con la prima vittima nella categoria dei medici. Ieri verso le 18.00 è morta nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara la dottoressa Gaetana Trimarchi.

La donna aveva 58 anni ed era titolare di guardia medica a Pozza di Fassa.

La donna era stata infettata da un paziente che era andata a visitare senza le giuste precauzioni.

La guardia medica, dopo essere andata a Soraga a curare un paziente positivo, aveva avvertito alcuni giorni dopo i sintomi del Coronavirus.

L’ospedale di Cavalese le aveva confermato la positività. Le sue condizioni erano peggiorate ed era stata quindi trasportata nel reparto di pneumologia dell’ospedale di Arco.

Un Trentino che si è alzato stamane leggendo la tragica notizia e che è piombato nella tristezza.

Dopo il cordoglio dell’azienda sanitaria e dell’assessore Stefania Segnata a nome della giunta arrivano anche quello del Direttore della Scuola di formazione specifica in medicina generale di Trento dott. Mauro Larcher e del consigliere provinciale dell’associazione Fassa Luca Guglielmi

«Ieri pomeriggio è mancata la collega Tania Trimarchi in seguito ad infezione da coronavirus contratto svolgendo la Sua attività di guardia medica a Cavalese. Proveniva dalla Sicilia e si era diplomata nella nostra Scuola nel 2018. La ricordiamo per la Sua disponibilità e per la Sua verve, simpatica e cordiale. La notizia ci rattrista e ci accomuna nel dolore per la scomparsa di una collega in prima linea nelle cure primarie. E’ il tributo che la classe medica del territorio paga ad un evento eccezionale che ci ha visti lavorare sprovvisti di mezzi di prevenzione individuale. Il nostro pensiero commosso e partecipe va a Tania e a tutti i colleghi che in questo periodo straordinario hanno dato la vita per svolgere secondo scienza e coscienza il proprio lavoro e a tutti coloro che continuano a svolgerlo con abnegazione e spirito di sacrificio. Il mio più cordiale saluto» – Scrive Larcher in una nota.

«La notizia della scomparsa della dottoressa Gaetana Trimarchi – scrive invece Guglielmi – stimata professionista della continuità assistenziale della nostra valle, ha profondamente colpito tutta la Comunità fassana. Alla famiglia, agli amici e conoscenti vanno le nostre più sentite Condoglianze e vicinanza. La Valle di Fassa perde una figura importante, un punto di riferimento da tutti riconosciuto.»

Si aggiunge anche la nota del presidente OPI Dott. Daniel Pedrotti: «È con profondo cordoglio che l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento partecipa al lutto che ha colpito la famiglia della dottoressa Gaetana Trimarchi – medico di continuità assistenziale in servizio in Valle di Fassa – ed esprime vicinanza e solidarietà della professione infermieristica a tutti i medici, a tutti i sanitari e operatori impegnati sul campo per assistere la nostra comunità».