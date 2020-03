Attacco dalla sede del PD di Arco. Vetri in frantumi

Attacco nella note alla sede del PD di Arco da parte di ignoti.

È stata mandata in frantumi una vetrina. Per ora non ci sono rivendicazioni.

Un clima che ad Arco, dopo le clamorose dichiarazioni del consigliere comunale di Futura Tommaso Ulivieri, si è riscaldato oltre il dovuto.

Da verificare se l’attacco sia riconducibile a motivi politici oppure sia semplicemente un episodio vandalico da parte di qualche soggetto «annoiato» che ha anche infranto la legge che lo obbligava a rimanere in casa per l’emergenza coronavirus.

Comunque sia un gesto da condannare nella modo più assoluto.

«Il Circolo del PD di Arco si trova dispiaciuto e amareggiato da quanto accaduto. Siamo abbastanza abituati a piccoli gesti di vandalismo – si legge nella nota del PD – come qualche sputo avvenuto in passato, ma mai avremmo immaginato una tale aggressività e accanimento contro la nostra sede. Tra l’altro facciamo fatica a trovare il movente per cui si debba prendere di mira il PD di Arco. A maggior ragione in un momento in cui il nostro Sindaco, uomo del PD di Arco ed espressione della maggioranza che proprio in questa sede si ritrova, lavora con grande impegno e senza risparmiarsi per superare questa difficile situazione per la nostra Comunità”. “

